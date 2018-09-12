Под Петербургом «Ласточка» насмерть сбила мужчину

Несовместимые с жизнью травмы получил пешеход на железнодорожных путях в Выборгском районе Ленобласти.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры 12 сентября, накануне поезд «Ласточка» сбил мужчину, находившегося в зоне пешеходного перехода на перегоне Рощино – Каннельярви.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. Пострадавший скончался на месте», — пояснили в ведомсте.

8 сентября на станции Дивенская тепловоз сбил насмерть 12-летнего мальчика, который пересекал железнодорожные пути на велосипеде.