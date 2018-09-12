18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +15
$ 68.64р
79.77р
14:59 13.09.2018
Расширенный поиск

Спорт
13.09.2018 12:27
Печать

Даниил Шамкин: Мой пример для подражания – Месси

Он в 15 лет дебютировал в молодежной команде «Зенита», основу которой составляют ребята на два-три года старше. В 16 забил три гола на мемориале Гранаткина и помог сборной Петербурга впервые выиграть этот турнир. В интервью отделу спорта «Фонтанки» Даниил Шамкин рассказал о своих кумирах, звездной болезни и мечтах попасть в основу «Зенита».

Даниил Шамкин: Мой пример для подражания – Месси

Даниил Шамкин/granatkin.com

Привлекала игра Аршавина

– Начнем со свежего. Сборная Санкт-Петербурга впервые выиграла мемориал Гранаткина. Вы очень ей в этом помогли, став одним из лучших бомбардиров, при том что младше большинства других членов команды на два года. Какие впечатления?

– Просто отличные. Организация была превосходная, на самом высоком уровне. Парни молодцы! Спасибо тренерскому штабу! В том, что мы выиграли этот турнир, заслуга каждого из нас. Очень благодарен всем. 

– Лично от себя ожидали такой результативности?

– Не сказал бы, что ожидал. Я настраивался на самые хорошие действия, что нужно выступить хорошо, как можно сильнее помочь команде. Просто рад, что при этом получилось так много забить.

– На твой взгляд, почему получилось выиграть именно в этом году?

– Честно, даже не знаю. Вот так получилось. Соперники были хорошие, не хуже, чем в прошлые годы. Просто наша команда отлично проявила себя. Можно сказать, всего за три дня смогли сплотиться, отработать все, что надо, показать высочайший класс и завоевать кубок. Все благодаря нашим тренерам.

– Расскажи немного о себе.

– Я родился в Санкт -Петербурге. В 5 лет родители отвели меня  в ближайшую школу – филиал в Автово. Первый раз я пошел с папой. 

– Папа сам занимался футболом или это было просто для общего развития?

– Он скорее любил футбол, ярый болельщик «Зенита». Играл только в детстве.

– Непосредственно в академию когда попал?

– Буквально через год. Тренер посоветовал сходить на просмотр. Тогда это еще была «Смена». Меня сразу туда взяли. Я был очень рад, все-таки школа с историей.

– Хоть раз родителям тебя приходилось заставлять идти на занятия футболом?

– Никогда такого не было. Все сам. Очень нравился футбол с самого первого дня, когда стал заниматься. Тогда меня очень привлекла  игра  Аршавина. Ну и понятно, что Тьерри Анри, Роналдиньо – лучшие игроки того времени.

- На каких позициях еще пробовал себя?

– Пробовал играть форвардом, тоже неплохо получалось, но больше все-таки нравится в центре поля. 

Хочу в «Зенит»

– В последние годы есть такая тенденция, что воспитанники «Зенита» не попадают в основу. Молодежи много, есть талантливые ребята, но, доходя до определенного уровня — молодежной команды, «Зенита-2», – дальше словно упираются в непробиваемую стену. Думал ли ты об этом и не пугает ли тебя это?

– Честно, не знаю, как ответить. Возможно все. Все, кто играет в академии «Зенита», хотят попасть в основной состав и прилагают все усилия к этому.

– Ты лично свой дальнейший путь как видишь?

– Это странный вопрос.

– Ну почему же...

– Сейчас хочу попасть в «Зенит-2», потом в «Зенит». Ну а дальше как себя проявлять буду.

– Если возникнет ситуация, при которой для дальнейшего развития нужно будет перейти в другой клуб уровнем ниже «Зенита», ты готов к этому?

– Мне кажется, рано еще судить об этом: буду я готов или нет. Как себя буду показывать, так все и пойдет. 

– Ты в последние годы всегда играешь с ребятами старше тебя. Сначала ты был самым юным в молодежной команде «Зенита». Сейчас на два года младше почти каждого в сборной Петербурга. Каково тебе играть с более старшими?

– Абсолютно комфортно. Все меня поддерживают, со всеми отличные отношения. Все очень хорошие ребята, что в молодежке, что в сборной Петербурга.

– Давления с их стороны никогда не испытывал?

– Мне кажется, они меня воспринимают вполне серьезно как игрока. Тут неважно, какой возраст. Как ты себя проявляешь на поле и в обществе, так к тебе и будут относиться.

– Слышал такое мнение о тебе, что из-за последних успехов ты немного зазвездился. Есть такое?

– Нет, ничего подобного. Я как был обычным парнем, таким и остаюсь. Со всеми у меня отличные отношения. Нет никаких проблем. Никто из близких, родных или друзей этого не замечал. Да и я тоже. Поэтому даже не знаю, кто такое мог сказать.

– Есть предположение, из-за чего такие мысли могли возникнуть?

– Без понятия.

– В жизни каждого профессионального футболиста, который выходит на более или менее серьезный уровень, происходит испытание деньгами и славой. Готовишься ли ты как-то к этому морально, психологически? Советуют ли тебе что-то близкие люди?

– Для начала в приоритете у меня стоит футбол. Поэтому я всегда заострен на игру, стараюсь как можно лучше показать себя с самой хорошей стороны, ну а дальше будет видно.

– Где-то полгода назад Игорь Денисов после долгого молчания дал интервью, в котором рассказал, как ему снесло башню от первых больших денег. Читал?

– Мельком что-то видел такое, да.

– Думал ли ты, как сам будешь себя вести на его месте?

– Каждый человек по-своему такие вещи воспринимает. Я об этом пока не думаю, просто стараюсь еще больше приносить пользу команде и развиваться дальше. Ну не знаю... все ведь разные люди.

– Слышал даже, что в академии есть психолог и якобы даже финансовый консультант, которые помогают ребятам и рассказывают, как лучше распоряжаться первыми деньгами.

– Нет, консультанта точно не было. Психолог есть, да. Но он больше по футбольной части.

До сих пор храню мяч с автографами игроков «Зенита»

– Как ты можешь описать свои лучшие качества?

– Даже не знаю. Не  люблю себя расхваливать. 

– Есть же объективные вещи, в которых ты хорош.

– Может быть, видение поля у меня хорошее, удар неплохой. Но во всех качествах всегда нужно прибавлять. Нет такого, в чем бы я не старался самосовершенствоваться. Всегда надо к чему-то стремиться.

– Цель на ближайшие год-два?

– Хочу как можно быстрее попасть в основной состав «Зенита». А если смотреть по жизни, хочу хорошо сдать ЕГЭ. У меня в этом году выпуск в школе, потому что я пошел в первый класс в шесть лет. 

– Какие предметы выбрал?

– Английский и обществознание. Английский я знаю очень хорошо, учу его с четырех лет и до сих пор совершенствую.

– Какие вообще оценки?

– Всегда были хорошие. До 7 – 8-го класса был отличником, но потом оценки немного ухудшились из-за футбола. Точнее, не из-за футбола, а просто стало меньше времени на уроки.

– Ты сам по себе всегда так хорошо учился или родители заставляли?

– И сам по себе, и родители всегда говорили, что мне это пригодится в будущем. Поэтому я всегда большое внимание обращал на учебу. Когда я уезжал на сборы или на игры, учителя давали мне задания, и проблем не возникало.

– Выступление сборной на чемпионате мира вдохновило?

– Очень вдохновило. Вся страна была заодно, все игроки боролись до конца. Очень неплохой результат, но, конечно, хотелось бы большего. Но все молодцы, отлично бились.

– Где за матчами следили?

– Мы в то время были на сборах. Все собирались вместе, болели и переживали.

– Вы говорили, что один из ваших любимых игроков Аршавин. А из этой сборной кто нравится?

– Могу выделить Черышева – очень хороший, умный и юркий игрок. В центре поля нравится Головин – очень организованный, что в атаке, что в обороне.

– Если говорить в целом, среди всех действующих футболистов мира кого бы назвали примером для подражания?

– Если не говорить конкретно об этом сезоне, то это Месси. Очень талантливый футболист.

– Лучше Роналду?

– Мне больше нравится игра Месси. Они оба игроки высочайшего уровня.

– Можешь вспомнить, у какого футболиста в последний раз брал автограф?

– Помню, когда был маленький, лет 8 – 9 мне было, в академии как-то тренировался основной состав «Зенита». Тогда еще играли Бруно Алвеш, Данни. Мне удалось у всей команды взять автографы. В то время особенно блистал Данни, и все хотели получить его автограф. Я просил их расписаться на мяче. До сих пор храню его дома.

– Ты же играл против молодежной команды «Барселоны», когда они в августе приезжали в академию? Расскажи свои впечатления.

– Очень раскрепощенная команда, очень слаженная. Так вроде никого особо не выделишь, но все на очень высоком уровне. Это был очень ценный опыт.

– Что их отличает от сверстников в России?

– Они очень организованные, что в атаке, что в обороне. Каждый игрок очень техничный,  работает с мячом очень спокойно и без мандража.

– Почему все три матча им проиграли?

– Не знаю. Может, имя сыграло. Так получилось. На самом деле все три наши команды сыграли очень достойно. 

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
фото предоставлено компанией Japonica
13.09.2018 14:43

Japonica представила новинку - увлажняющий шампунь из Японии

Официальный продавец японской косметики в России Japonica представляет новинку на российском рынке - линию бессульфатных и бессиликоновых средств по уходу за волосами Moist Diane*, созданных с применением растительных экстрактов и натуральных масел.
Компания Л1
13.09.2018 12:43

В Петербурге появится новая набережная

В сентябре будут завершены работы по благоустройству набережной на территории жилого комплекса «Премьер Палас». На данный момент сотрудники Компании Л1 ведут работы по строительству пирса и благоустройству прогулочной зоны
Магазин "Кей"
13.09.2018 12:23

Что продемонстрировали Apple на презентации 12 сентября? Рассказывает КЕЙ

На презентации компании Apple, которую миллионы людей ждали с замиранием сердца, было показано целых 3 новых iPhone и обновленные Apple Watch. Узнаем подробности у КЕЙ
предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
13.09.2018 12:19

"Дальпитерстрой" планирует построить самую большую школу в Петербурге

В четвертом квартале 2018 года СК "Дальпитерстрой" планирует приступить к строительству школы на 1650 учащихся в Парголово - самой крупной в городе на сегодняшний день.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
13.09.2018 10:00

«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров

«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров за восемь месяцев текущего года. Только за август было перевезено более миллиона человек
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
12.09.2018 18:16

Аэрофлот возглавляет рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний уже третий месяц

Компания «Аэрофлот» третий месяц подряд занимает первое место по пунктуальности в мире среди крупнейших авиакомпаний. Почти 90% рейсов аваиперевозчика прибыли в пункт назначения по расписанию.
ПАО «Группа ЛСР»
12.09.2018 14:12

Стартовали продажи в новом доме «Новой Охты»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в жилом комплексе «Новая Охта», который компания строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Предложение пополнилось на 140 вариантов в доме №12
Ленстройтрест
12.09.2018 12:51

В голландском квартале «Янила Кантри» сдан новый корпус

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала ООО «ЛСТ Девелопмент» – дочерней структуре ГК «Ленстройтрест» – разрешение на ввод в эксплуатацию 4-го корпуса второй очереди ЖК «Янила Кантри»
Setl City
12.09.2018 12:00

ЖК «Солнечный город» – лидер онлайн-голосования премии RREF Awards

ЖК «Солнечный город» от Setl City возглавил тройку лидеров конкурса RREF Awards по результатам народного голосования в номинации «Комфортная среда (регионы России)». На следующем этапе экспертное жюри выберет победителя из числа жилых комплексов, вошедших в шорт-лист
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.09.2018 11:32

Банк «Санкт-Петербург» присоединился к сервису денежных переводов Samsung Pay

Клиенты банка «Санкт-Петербург» – владельцы смартфонов Samsung и держатели карт Mastercard – теперь могут делать переводы с карты, добавленной в Samsung Pay, на любую карту российского банка. При этом не имеет значения, является ли получатель пользователем приложения или смартфона Samsung
ПАО «Группа ЛСР»
11.09.2018 17:00

«Группа ЛСР» открыла продажи в новом проекте бизнес-класса Riviere Noire

«Группа ЛСР» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе Riviere Noire, который возводится на границе Петроградского и Приморского районов Санкт-Петербурга
«Главстрой-СПб»
11.09.2018 16:43

«Главстрой – Санкт-Петербург» назвал победителей конкурса проектов благоустройства ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-Санкт-Петербург» и ИД «БАЛТИКУМ» подвели итоги конкурса «Северная долина» – будущее Выборгского района». Имена победителей были названы на торжественной церемонии открытия выставки работ финалистов конкурса. Победителем стал проект «Север»