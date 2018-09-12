Даниил Шамкин: Мой пример для подражания – Месси

Он в 15 лет дебютировал в молодежной команде «Зенита», основу которой составляют ребята на два-три года старше. В 16 забил три гола на мемориале Гранаткина и помог сборной Петербурга впервые выиграть этот турнир. В интервью отделу спорта «Фонтанки» Даниил Шамкин рассказал о своих кумирах, звездной болезни и мечтах попасть в основу «Зенита».

Даниил Шамкин/granatkin.com

Привлекала игра Аршавина

– Начнем со свежего. Сборная Санкт-Петербурга впервые выиграла мемориал Гранаткина. Вы очень ей в этом помогли, став одним из лучших бомбардиров, при том что младше большинства других членов команды на два года. Какие впечатления?

– Просто отличные. Организация была превосходная, на самом высоком уровне. Парни молодцы! Спасибо тренерскому штабу! В том, что мы выиграли этот турнир, заслуга каждого из нас. Очень благодарен всем.

– Лично от себя ожидали такой результативности?

– Не сказал бы, что ожидал. Я настраивался на самые хорошие действия, что нужно выступить хорошо, как можно сильнее помочь команде. Просто рад, что при этом получилось так много забить.

– На твой взгляд, почему получилось выиграть именно в этом году?

– Честно, даже не знаю. Вот так получилось. Соперники были хорошие, не хуже, чем в прошлые годы. Просто наша команда отлично проявила себя. Можно сказать, всего за три дня смогли сплотиться, отработать все, что надо, показать высочайший класс и завоевать кубок. Все благодаря нашим тренерам.

– Расскажи немного о себе.

– Я родился в Санкт -Петербурге. В 5 лет родители отвели меня в ближайшую школу – филиал в Автово. Первый раз я пошел с папой.

– Папа сам занимался футболом или это было просто для общего развития?

– Он скорее любил футбол, ярый болельщик «Зенита». Играл только в детстве.

– Непосредственно в академию когда попал?

– Буквально через год. Тренер посоветовал сходить на просмотр. Тогда это еще была «Смена». Меня сразу туда взяли. Я был очень рад, все-таки школа с историей.

– Хоть раз родителям тебя приходилось заставлять идти на занятия футболом?

– Никогда такого не было. Все сам. Очень нравился футбол с самого первого дня, когда стал заниматься. Тогда меня очень привлекла игра Аршавина. Ну и понятно, что Тьерри Анри, Роналдиньо – лучшие игроки того времени.

- На каких позициях еще пробовал себя?

– Пробовал играть форвардом, тоже неплохо получалось, но больше все-таки нравится в центре поля.

Хочу в «Зенит»

– В последние годы есть такая тенденция, что воспитанники «Зенита» не попадают в основу. Молодежи много, есть талантливые ребята, но, доходя до определенного уровня — молодежной команды, «Зенита-2», – дальше словно упираются в непробиваемую стену. Думал ли ты об этом и не пугает ли тебя это?

– Честно, не знаю, как ответить. Возможно все. Все, кто играет в академии «Зенита», хотят попасть в основной состав и прилагают все усилия к этому.

– Ты лично свой дальнейший путь как видишь?

– Это странный вопрос.

– Ну почему же...

– Сейчас хочу попасть в «Зенит-2», потом в «Зенит». Ну а дальше как себя проявлять буду.

– Если возникнет ситуация, при которой для дальнейшего развития нужно будет перейти в другой клуб уровнем ниже «Зенита», ты готов к этому?

– Мне кажется, рано еще судить об этом: буду я готов или нет. Как себя буду показывать, так все и пойдет.

– Ты в последние годы всегда играешь с ребятами старше тебя. Сначала ты был самым юным в молодежной команде «Зенита». Сейчас на два года младше почти каждого в сборной Петербурга. Каково тебе играть с более старшими?

– Абсолютно комфортно. Все меня поддерживают, со всеми отличные отношения. Все очень хорошие ребята, что в молодежке, что в сборной Петербурга.

– Давления с их стороны никогда не испытывал?

– Мне кажется, они меня воспринимают вполне серьезно как игрока. Тут неважно, какой возраст. Как ты себя проявляешь на поле и в обществе, так к тебе и будут относиться.

– Слышал такое мнение о тебе, что из-за последних успехов ты немного зазвездился. Есть такое?

– Нет, ничего подобного. Я как был обычным парнем, таким и остаюсь. Со всеми у меня отличные отношения. Нет никаких проблем. Никто из близких, родных или друзей этого не замечал. Да и я тоже. Поэтому даже не знаю, кто такое мог сказать.

– Есть предположение, из-за чего такие мысли могли возникнуть?

– Без понятия.

– В жизни каждого профессионального футболиста, который выходит на более или менее серьезный уровень, происходит испытание деньгами и славой. Готовишься ли ты как-то к этому морально, психологически? Советуют ли тебе что-то близкие люди?

– Для начала в приоритете у меня стоит футбол. Поэтому я всегда заострен на игру, стараюсь как можно лучше показать себя с самой хорошей стороны, ну а дальше будет видно.

– Где-то полгода назад Игорь Денисов после долгого молчания дал интервью, в котором рассказал, как ему снесло башню от первых больших денег. Читал?

– Мельком что-то видел такое, да.

– Думал ли ты, как сам будешь себя вести на его месте?

– Каждый человек по-своему такие вещи воспринимает. Я об этом пока не думаю, просто стараюсь еще больше приносить пользу команде и развиваться дальше. Ну не знаю... все ведь разные люди.

– Слышал даже, что в академии есть психолог и якобы даже финансовый консультант, которые помогают ребятам и рассказывают, как лучше распоряжаться первыми деньгами.

– Нет, консультанта точно не было. Психолог есть, да. Но он больше по футбольной части.

До сих пор храню мяч с автографами игроков «Зенита»

– Как ты можешь описать свои лучшие качества?

– Даже не знаю. Не люблю себя расхваливать.

– Есть же объективные вещи, в которых ты хорош.

– Может быть, видение поля у меня хорошее, удар неплохой. Но во всех качествах всегда нужно прибавлять. Нет такого, в чем бы я не старался самосовершенствоваться. Всегда надо к чему-то стремиться.

– Цель на ближайшие год-два?

– Хочу как можно быстрее попасть в основной состав «Зенита». А если смотреть по жизни, хочу хорошо сдать ЕГЭ. У меня в этом году выпуск в школе, потому что я пошел в первый класс в шесть лет.

– Какие предметы выбрал?

– Английский и обществознание. Английский я знаю очень хорошо, учу его с четырех лет и до сих пор совершенствую.

– Какие вообще оценки?

– Всегда были хорошие. До 7 – 8-го класса был отличником, но потом оценки немного ухудшились из-за футбола. Точнее, не из-за футбола, а просто стало меньше времени на уроки.

– Ты сам по себе всегда так хорошо учился или родители заставляли?

– И сам по себе, и родители всегда говорили, что мне это пригодится в будущем. Поэтому я всегда большое внимание обращал на учебу. Когда я уезжал на сборы или на игры, учителя давали мне задания, и проблем не возникало.

– Выступление сборной на чемпионате мира вдохновило?

– Очень вдохновило. Вся страна была заодно, все игроки боролись до конца. Очень неплохой результат, но, конечно, хотелось бы большего. Но все молодцы, отлично бились.

– Где за матчами следили?

– Мы в то время были на сборах. Все собирались вместе, болели и переживали.

– Вы говорили, что один из ваших любимых игроков Аршавин. А из этой сборной кто нравится?

– Могу выделить Черышева – очень хороший, умный и юркий игрок. В центре поля нравится Головин – очень организованный, что в атаке, что в обороне.

– Если говорить в целом, среди всех действующих футболистов мира кого бы назвали примером для подражания?

– Если не говорить конкретно об этом сезоне, то это Месси. Очень талантливый футболист.

– Лучше Роналду?

– Мне больше нравится игра Месси. Они оба игроки высочайшего уровня.

– Можешь вспомнить, у какого футболиста в последний раз брал автограф?

– Помню, когда был маленький, лет 8 – 9 мне было, в академии как-то тренировался основной состав «Зенита». Тогда еще играли Бруно Алвеш, Данни. Мне удалось у всей команды взять автографы. В то время особенно блистал Данни, и все хотели получить его автограф. Я просил их расписаться на мяче. До сих пор храню его дома.

– Ты же играл против молодежной команды «Барселоны», когда они в августе приезжали в академию? Расскажи свои впечатления.

– Очень раскрепощенная команда, очень слаженная. Так вроде никого особо не выделишь, но все на очень высоком уровне. Это был очень ценный опыт.

– Что их отличает от сверстников в России?

– Они очень организованные, что в атаке, что в обороне. Каждый игрок очень техничный, работает с мячом очень спокойно и без мандража.

– Почему все три матча им проиграли?

– Не знаю. Может, имя сыграло. Так получилось. На самом деле все три наши команды сыграли очень достойно.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»