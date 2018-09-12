Almera в России больше не будет. Nissan отказывается от легковушек в пользу кроссоверов

Nissan прекращает производство хэтчбека Pulsar для Европы и седана Almera в России, сообщает 12 сентября Automotive News.

Это решение принято японской компанией потому, что европейский рынок вслед за американским все больше склоняется в сторону кроссоверов, а продажи «традиционных автомобилей» падают. Причем та же тенденция, по словам представителя Nissan, наблюдается и в России, которая традиционно считалась у автопроизводителей «страной седанов». Таким образом, единственными продающимися в Европе «не-кроссоверами» Nissan остаются электрический Leaf и спорткар Nissan GT-R.

При этом Almera производилась в последние годы только в России и только для российского рынка. Несмотря на бюджетность, морально устаревшая Almera не входила в число лидеров продаж на нашем рынке.

Впрочем, среди 20 самых продаваемых автомобилей в нашей стране и так нет ни одного Nissan. Даже специально выпускающиеся для нашего рынка Datsun mi-Do и on-Do (на самом деле Lada Kalina и Lada Granta с логотипами Datsun) показали с начала года 20-процентное падение продаж.

В Европе снижение популярности компактных легковушек Nissan компенсирует сильным продажами в сегменте кроссоверов. Особенно популярны компактные X-Trail и Qashqai, но в России их заменил «ближайший родственник» обоих Renault Duster.