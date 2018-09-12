На «Адмиралтейской» увлечённая телефоном девушка пробила стеклянную стену

Повышенное внимание к смартфону привело к травмированию горожанки в вестибюле петербургского метро. Оказалось, что, глядя в гаджет, отличить стеклянную стену от реального прохода невозможно.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе метро 12 сентября, инцидент произошёл накануне на станции «Адмиралтейская». Девушка с телефоном шагнула в стеклянную стену и полностью её разбила.

Серьёзных ранений горожанка не получила. Осколки стекла поцарапали ей лицо и ногу. Сразу после происшествия пострадавшей оказали первую помощь работники метро.