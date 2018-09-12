ФИФА: Футбольные клубы потратили рекордные $ 5,44 млрд в летнее трансферное окно

Футбольные клубы установили новый рекорд, потратив $ 5,44 млрд в летнее трансферное окно. Об этом сообщается в отчете Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на её сайте 12 сентября.

Летнее трансферное окно было открыто 1 июня и закрыто 1 сентября. В этот период был совершен 8401 трансфер по всему миру на сумму $ 5,44 млрд. В прошлом году клубы потратили $ 4,71 млрд (7590 трансферов).

На клубы из пяти ведущих чемпионатов (Англия, Франция, Германия, Италия и Испания) пришлось 77,5% всего оборота на трансферном рынке. Всего команды из этих лиг потратили $ 4,21 млрд, что также является рекордом. В прошлом году эта цифра составила $ 3,67 млрд.

Больше всех летом потратили клубы из Англии – $ 1,44 млрд. В прошлом году английские команды совершили трансферов на сумму $ 1,40 млрд.

Напомним, что "Зенит" провел трансферную кампанию достаточно скромно. Единственным приобретением сине-бело-голубых стал итальянец Маркизио, который перешел в петербургский клуб на правах свободного агента.