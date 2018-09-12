В Петербурге ФСБ задержала замначальника отдела полиции. Подполковника подозревают в получении взятки

В Петербурге задержан заместитель начальника отдела полиции Фрунзенского района. Его подозревают в получении взятки, сообщает 12 сентября ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, 11 сентября 36-летний подполковник полиции возле 27-го отдела на Будапештской улице, где служит, получил 200 000 рублей. Взамен он обещал петербуржцу посодействовать в возвращении ранее похищенной машины.

«Полицейский был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», – отметили в пресс-службе.

Мера пресечения подполковнику еще не избиралась. Обвинение ему также пока не предъявлено.