Британские консерваторы готовятся сместить Терезу Мэй

Парламентарии, выступающие за «жесткий» Brexit, провели встречу, на которой обсудили, как и когда они могли бы заставить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй уйти в отставку. Об этом 12 сентября пишет РБК со ссылкой на телеканал Би-би-си.

По данным издания, члены парламента от Консервативной партии Великобритании, которую представляет Тереза Мэй, встретились накануне, в обсуждении приняли участие около 50 человек.

Источник со ссылкой на участника встречи добавил, что законодатели уже готовили заявление о недоверии в мае. Согласно правилам консерваторов, выборы лидера партии проводятся тогда, когда 15% всех членов парламентской фракции (сейчас это 48 человек) поддержат вотум недоверия.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта следующего года. План предусматривает создание зоны свободной торговли и упрощённый таможенный порядок со странами ЕС. По мнению его критиков, данная стратегия поставит Лондон в зависимое положение по отношению к Евросоюзу. При этом Великобритания лишится права голоса в решениях, принимаемых в Брюсселе.