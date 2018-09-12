Песков: Путин не общался с Петровым и Бошировым

В Кремле не стали раскрывать, как нашли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил лишь, что Владимир Путин не общался ни с тем и ни с другим.

Также, по словам пресс-секретаря, президент выразил надежду, что в «обозримой перспективе» эти люди «объявятся».

«Давайте дождемся этого момента», — призвал Песков, которого 12 сентября цитирует «Газета.ру».

Он также отметил, что из Великобритании не было никаких запросов по поводу Петрова или Боширова. (Ранее в Лондоне заявляли, что не будут просить российскую сторону о выдаче фигурантов, так как Москва все равно не выдаст граждан РФ — в соответствии с отечественным законодательством.)

Напомним, утром 12 сентября Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов найдены. Позднее племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что «отравители» Скрипалей на самом деле «простые люди». А некоторое время назад стало известно, что Александр Петров вышел на связь с журналистами и пообещал на следующей неделе прокомментировать историю, наделавшую столько шума.