Земли структур Минакова в Парголово нарастили этажность

Комиссия по Генплану Петербурга 11 сентября одобрила изменение статуса нескольких участков в Парголово. Вместо индивидуального жилья владельцы смогут построить малоэтажное. Компании-собственники связаны с миллиардером Игорем Минаковым.

Смольнинская комиссия одобрила поправки в Генплан, внесенные компаниями «Старый Парнас», «Шуваловская перспектива» и «Новый дом». Всеми тремя юрлицами, согласно базе данных СПАРК, в равных долях владеют Анна Персиянова и Юрий Чичоян. Компании связывают с основателем охранного концерна «Защита» Игорем Минаковым. СМИ называли Персиянову родственницей бизнесмена.

Ранее парголовские земли имели статус 1ЖД, который позволял вести лишь индивидуальное жилое строительство. Комиссия согласилась присвоить пяти участкам общей площадью более 160 га статус 2ЖД – зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Эксперты оценивали возможный объем строительства малоэтажного жилья на этих участках в размере, превышающем 2 млн квадратных метров.

Кроме того, расположение земли компаний Чичояна и Персияновой крайне привлекательное для коммерческого строительства. Вблизи расположены водоем, а также развязка Западного скоростного диаметра и станция метро «Парнас».