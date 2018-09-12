Петербургский фармпроизводитель «Биокад» построит завод в Китае
Петербургский фармпроизводитель «Биокад» планирует открыть производство в Китае. Как сообщила пресс-служба компании 12 сентября, соглашение о создании двух совместных с китайской фармкорпорацией Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd. предприятий было подписано в рамках Восточного экономического форума-2018.
Компании намерены заняться клинической разработкой, производством и выводом на рынок Поднебесной не менее шести лекарственных препаратов для лечения онкологии и тяжелых аутоимунных заболеваний. Инвестиции и планируемые мощности не раскрываются.
Сейчас у компании два предприятия в Петербурге и Подмосковье. «Биокад» также строит в Северной столице новый завод биологических субстанций и готовых лекарственных средств. Размер инвестиций в проект – 23,1 млрд рублей. Ранее компания сообщала о проблемах с поставками импортного оборудования, из-за которых вынуждена заняться разработкой сама и начать его выпуск по контракту в Китае.
Справка:
«Биокад» выпускает препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и вирусных заболеваний. Владельцами компании являются фармацевтическая компания «Фармстандарт», а также предприниматели Валерий Егоров и Дмитрий Морозов. Выручка в 2017 году составила 12,5 млрд рублей, чистая прибыль — 3,8 млрд рублей.