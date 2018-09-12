Петербургский фармпроизводитель «Биокад» построит завод в Китае

Петербургский фармпроизводитель «Биокад» планирует открыть производство в Китае. Как сообщила пресс-служба компании 12 сентября, соглашение о создании двух совместных с китайской фармкорпорацией Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd. предприятий было подписано в рамках Восточного экономического форума-2018.

Компании намерены заняться клинической разработкой, производством и выводом на рынок Поднебесной не менее шести лекарственных препаратов для лечения онкологии и тяжелых аутоимунных заболеваний. Инвестиции и планируемые мощности не раскрываются.

Сейчас у компании два предприятия в Петербурге и Подмосковье. «Биокад» также строит в Северной столице новый завод биологических субстанций и готовых лекарственных средств. Размер инвестиций в проект – 23,1 млрд рублей. Ранее компания сообщала о проблемах с поставками импортного оборудования, из-за которых вынуждена заняться разработкой сама и начать его выпуск по контракту в Китае.