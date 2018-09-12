Кто и зачем получает петербургские острова в порту

Крупнейший стивидор петербургского порта заявляет о необходимости расширять мощности при незагруженных и наполовину старых. Смольный вкладывается островами и называет проект "стратегическим". Про идею переезда в Бронку никто не вспомнил.

Архив/Евгений Асмолов/Интерпресс

Смольный собирается помочь крупнейшему игроку порта Санкт-Петербург – компании «Петролеспорт» – увеличить свои мощности в 2 раза, для чего готов отдать ему земли на двух островах. Указанные в проекте инвестиционного соглашения сроки – космические, инвестиции – внушительные, а идея кажется странной: сегодня «Петролеспорт» не может загрузить даже половину своих мощностей, непонятно, зачем ему расширяться. В Global Ports рассуждают о гибкой стратегии, но есть мнение, что это предпродажная подготовка.

Проект соглашения «О контроле за реализацией стратегического инвестиционного проекта «Развитие терминала АО «Петролеспорт» с размещением объектов капитального строительства морских портов, в том числе морских причалов и гидротехнических сооружений» между правительством Петербурга и «Петролеспортом» подготовил комитет по инвестициям.

Проект выглядит сногсшибательно: инвестиции должны составить не менее 4.2 миллиарда рублей, объем налоговых поступлений в федеральный и городской бюджеты еще на этапе реализации проекта обещаны не меньше 1.1 миллиарда, а срок окупаемости не более 5.75 года – именно с такой скрупулезностью рассчитали авторы документа. Эти цифры впечатляют, если понять, что именно предполагается сделать в рамках будущего соглашения.

Расположение участков (зоны размещения участков выделены красным) Фото: Коллаж/"Фонтанка"/Публичная кадастровая карта/Google.Maps

Из технико-экономического обоснования следует, что речь идет о создании 8-ми объектов капитального строительства: двух причалов, двух трансформаторных подстанций, двух площадок для хранения контейнеров, локальных очистных сооружений и прочих объектов портовой инфраструктуры. Кроме того, планируется поставка 3-х причальных и 11-ти складских кранов.

Грандиозные планы, если верить проекту, должны сбыться целиком не позднее 31 декабря 2019 года – так написано в приложенном к проекту плане мероприятий. Но почему-то в тексте проекта самого соглашения указано, что срок его реализации – 31 декабря 2026 года. Что должно происходить с 31 декабря 2019 года по 31 декабря 2026 года? В холдинге Global Ports (хозяин «Петролеспорта») говорят, что до 2026 года рассчитана прогнозная окупаемость проекта. Судя по календарному плану, объекты портовой инфраструктуры и одна из площадок для хранения контейнеров должны начать строиться еще до 30 ноября 2018 года. Если отталкиваться от этой даты, то 5.75 года истекут в 2024 году, а не в 2026-м.

На данный момент проект находится на согласовании в профильных комитетах Смольного – об этом «Фонтанке» сообщили в городском комитете по инвестициям. В ответе на редакционный запрос чиновники указали: «Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 29.03.2018 №225 инвестиционному проекту «Развитие терминала акционерного общества «Петролеспорт» с размещением объектов капитального строительства морских портов, в том числе морских причалов и гидротехнических сооружений» присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга.

Но ощущение чего-то недосказанного остается: получается, что «Петролеспорт» собирается за космически-рекордные сроки построить в порту Санкт-Петербург фактически еще один небольшой порт. Как можно построить столько всего чуть больше, чем за 1 год, остается непонятным. В Global Ports отвечать на этот вопрос не стали.

Не зачем, а почему

Основной вопрос, возникающий при таких серьезных планах: «Зачем?». В комитете по инвестициям формулируют ответ четко: «Для увеличения мощности контейнерного терминала, расположенного на островах Вольный и Дамба Гребенка в Кировском районе Санкт-Петербурга до 2,0 – 2,3 млн. TEU (20-футовый контейнер) в год и обеспечения обработки перспективных грузов Ро-Ро в объеме не менее 700 тыс. рублей в год».

Заходим на сайт «Петролеспорта» и видим, что мощность уже имеющегося у него контейнерного терминала составляет 1 миллион TEU в год, мощность ро-ро-терминала – 30 000 единиц в год.

Если посмотреть статистику Ассоциации морских торговых портов России, то видно, что за первое полугодие 2018 года «Петролеспорт» перевалил 137 000 контейнеров и 10 700 единиц ро-ро-грузов, что соответствует 274 000 и 21 400 за год соответственно. Вывод: «Петролеспорт» сегодня не может загрузить даже треть своих контейнерных и две трети ро-ро-мощностей.

Зато вполне доступны данные о контейнерном грузообороте в петербургском порту вообще – они очевидно свидетельствуют о спаде оборота, об этом говорят сейчас как о текущей тенденции рынка. Совсем недавно «РБК» публиковал интервью с членом правления Гильдии НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС» Юрием Ковалевым, который сообщил, что в российских портах Балтийского моря простаивает около 45% мощностей контейнерных терминалов.

Global Ports владеет сегодня не только «Петролеспортом», но и еще тремя контейнерными терминалами в портах Санкт-Петербург и Усть-Луга. На фоне очевидной тенденции падения контейнерного грузооборота в российских портах Балтики вложения в столь мощное развитие «Петролеспорта» кажутся загадочными. Зачем ему вкладываться в глобальное увеличение ныне простаивающих мощностей?

В Global Ports ответом на этот вопрос продемонстрировали взгляд в глубокое будущее:

Инвестпрограмма «Петролеспорта», равно как и программы других терминалов Global Ports, имеет гибкий характер – ее параметры корректируются в соответствии с рыночной конъюнктурой и анализом перспективы рыночного спроса на перевалку различных видов грузов. Увеличение мощностей, заложенное в стратегический проект, предполагает развитие терминалов в рамках текущей деятельности с прицелом на перспективу. Цель проекта – обеспечить развитие мощностей терминала, которое позволит ему в перспективе оперативно реагировать на изменения на рынке и реализовывать возможности потенциального восстановления рынка, не только по контейнерным и ро-ро грузам, – заявили в холдинге.

Рассчитывающий на миллиардные налоговые поступления Смольный, похоже, настроен решительно: в проекте соглашения указаны земли, в выделении которых правительство города собирается поспособствовать. Это 4 земельных участка, находящихся в городской собственности, и 1, находящийся в федеральной. Еще 6 земельных участков, на которых предполагается строительство, имеют частных владельцев. Все объекты недвижимости расположены на островах Вольный и Дамба Гребенка – похоже, «Петролеспорт» готовится стать почти полноценным хозяином этих островов. По данным Роскадастра, общая кадастровая стоимость участков составляет около 415 миллионов рублей.

Предпродажная подготовка?

У данной истории есть и конспирологическая составляющая – она поможет сформировать полноценную картину этого стратегического проекта.

Интерес к «Петролеспорту» у нас появился после того, как нам конфиденциально рассказали о якобы готовящейся его продаже. Информация пришла практически сразу после того, как Global Ports продал ЗАО «Логистика-Терминал» в Шушарах и после того, как в самом Global Ports появился новый совладелец – Группа компаний «Дело» Сергея Шишкарева. Слух выглядел вполне логичным, но нуждался в проверке. Руководитель пресс-службы Global Ports Анна Вострухова его категорически опровергла: «Это дезинформация, которую распространяют наши враги», – сказала она корреспонденту «Фонтанки».

Но «Петролеспорт» – не тот товар, который продают на «Авито». Рискнем предположить, что даже если бы его действительно хотели продать, ответ Анны Воструховой был бы таким же. Мы решили опросить ведущих экспертов в сфере портового бизнеса на предмет их отношения к возможной продаже холдингом Global Ports «Петролеспорта». Диаметральная противоположность суждений экспертов подтверждает: к действиям Смольного по подготовке инвестиционного соглашения с «Петролеспортом» можно относиться по-разному.

Директору по направлению «логистика и аналитика» ООО «Морстройтехнология» Александру Головизнину слух о якобы готовящейся сделке представляется сомнительным.

– У Global Ports только-только появился новый крупный акционер – Группа «Дело» – и было бы странным, если бы они так сразу решили выставить на продажу самый крупный актив холдинга. Ведь продажа терминала не приведет к уменьшению мощностей в петербургском порту, она приведет к появлению этих мощностей у некоего конкурента, которым обязательно станет будущий покупатель. Поэтому рассуждения о целесообразности такой сделки из-за переизбытка у Global Ports контейнерных мощностей в балтийских портах мне кажутся необоснованными. Впрочем, продается все – вопрос в цене, хотя в конкретной текущей ситуации – именно в «Петролеспорте», на первом и пока единственном из приобретенных терминалов, новый акционер сменил генерального директора, такой шаг представляется маловероятным, – сказал он.

Эксперт уточнил, что лично ему слышать о возможной продаже «Петролеспорта» пока не доводилось.

С точностью до наоборот относится к тому же самому бывший председатель комитета по транспортно-транзитной политике Петербурга Андрей Карпов. По его мнению, продажа «Петролеспорта» для Global Ports была бы вполне логичной из-за явного переизбытка у холдинга контейнерных терминалов в нашей акватории.

– У Global Ports в Финском заливе 4 контейнерных терминала – это явно нерационально. Недавно акции Global Ports купила Группа «Дело», имеющая терминал в Новороссийске, кроме того, у холдинга есть терминал на Дальнем Востоке («Восточня стивидорная компания» – авт.). Налицо серьезные позиции во всех основных бассейнах, где присутствует контейнерный оборот. Если Global Ports начнет теперь формировать сеть сухопутных терминалов, у него появляются шансы стать крупнейшим национальным контейнерным оператором России. Следующий шаг – уровень транснационального контейнерного оператора, но для этого Global Ports придется обзавестись собственным морским перевозчиком по типу датского Maersk или китайского Cosco.

Андрей Карпов считает, что выращивание в России собственного транснационального контейнерного оператора сейчас очень актуально, особенно в контексте формирующейся китайской инициативы «Один пояс, один путь».

– Для этого пространства понадобится свой контейнерный оператор. Понятно, что с китайской стороны это будет Cosco. А чем ответим мы? – говорит эксперт.

Остается обратить внимание на последнюю странность разрабатываемого комитетом по инвестициям соглашения. Его должен подписать губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который недавно заявил о необходимости переноса мощностей петербургского порта в Бронку из-за нужд развивающегося мегаполиса.

Как это согласуется с появлением очередного стратегического проекта, суть которого сводится к развитию того, что следует переносить?

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»