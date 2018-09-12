«Воин-В» и город подписали мировое соглашение по реновации. Но суд его не утвердил

Строительная компания «Воин-В» и комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) 11 сентября договорились об условиях продления программы сноса хрущевок. Суд решение поддержать отказался, инвестору придется обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

«Мы подписали с КИО мировое соглашение, в соответствии с которым берем на себя обязательства по подписанию договора о продлении срока программы развития застроенных территорий до 2025 года. Но мы должны это сделать в месячный срок», – рассказал «Фонтанке» гендиректор компании Олег Глущенко.

По словам бизнесмена, суд должен в пятидневный срок предоставить мотивировочную часть решения. Затем компания намерена подать жалобу. Утвердить мировое соглашение для продления участия застройщика в программе развития застроенных территорий (РЗТ) может только суд.

«Воин-В» осуществляет реновацию двух кварталов Ульянки в Кировском районе города. Инвестор успел возвести три жилых дома на 350 квартир. Против действий застройщика протестуют местные жители, однако они не смогли добиться признания недействительным выданного компании разрешения на строительство.

В конце августа мировое соглашение подписали комитет имущественных отношений и компания «СПб Реновация». Инвестдоговор с застройщиком продлен до 2029 года.