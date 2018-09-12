УФАС помешало Фонду капитального строительства провести с нарушениями 5 закупок общей стоимостью более 1,4 млрд рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Петербурге обнаружило нарушения при проведении 5 закупок госучреждением «Фонд капитального строительства и реконструкции». Об этом 12 сентября рассказали в УФАС.

«Как установила комиссия антимонопольного органа, в четырех запросах предложений на завершение строительства социальных объектов одним из критериев оценки заявок участников является индекс деловой репутации. Он определяется в соответствии с ГОСТом, в котором прописывается процедура получения индекса и поименованы организации, выдающие такие сертификаты. Однако в действующем законодательстве отсутствует обязанность заказчика оценивать деловую репутацию участника в соответствии именно с этим ГОСТом. К тому же получение такого сертификата требует значительного времени, и, учитывая короткий срок размещения запроса предложений (пять дней), потенциальный участник, не имеющий такого документа, вряд ли сможет его получить», – сообщают в службе.

УФАС признала нарушения и выдала фонду предписание об отмене результатов торгов. Теперь фонду придется заново искать подрядчиков для завершения строительства детсада на Московском шоссе (243,7 млн рублей), поликлиники на Вербной улице в Коломягах (313,4 млн рублей), детской поликлиники на улице Восстановления в Красном Селе (466 млн рублей) и дома культуры на Кингисеппском шоссе в Красном Селе (395 млн рублей).

Еще одно нарушение было найдено в документах будущего аукциона на разборку строительных конструкций на стройплощадке многофункционального спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями на Яхтенной. Заказчик требовал от потенциальных участников наличие опыта исполнения контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту объектов капитального строительства, при том что объектом закупки является демонтаж. Фонду выдали предписание устранить нарушения в документации. Жалобы по всем 5 закупкам подала компания «Нордстрой 3» из Павловска.