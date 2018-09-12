Откликнувшийся на призыв Путина Александр Петров пообещал дать комментарий прессе по делу Скрипалей «на следующей неделе»
Один из двух россиян, подозреваемых Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, вышел на связь со СМИ. Услышавший призыв Владимира Путина Александр Петров пообещал на следующей неделе дать развернутый комментарий прессе.
«Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам, в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут», — заявил российский президент утром 12 сентябя во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум. Через полдня Александр Петров в телефонном разговоре с журналистом «России 24» пообещал дать развернутый комментарий прессе.
«Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — заявил сотрудник томского фармацевтического НПО «Вирион» (входит в состав научно-производственного объединения «Микроген»). Ранее о том, что человек с данными, совпадающими с данными разыскиваемого Лондоном, живет в Сибири, сообщала «Фонтанка». Томич отрицал какие-либо поездки в Великобританию.
Сегодня же о том, что знает Петрова и Боширова, заявила родственница Скрипалей Виктория. «Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — отметила россиянка, добавив, что Петров и Боширов, а также их родственники, «пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».
Справка:
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами