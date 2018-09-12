Откликнувшийся на призыв Путина Александр Петров пообещал дать комментарий прессе по делу Скрипалей «на следующей неделе»

Один из двух россиян, подозреваемых Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, вышел на связь со СМИ. Услышавший призыв Владимира Путина Александр Петров пообещал на следующей неделе дать развернутый комментарий прессе.

«Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам, в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут», — заявил российский президент утром 12 сентябя во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум. Через полдня Александр Петров в телефонном разговоре с журналистом «России 24» пообещал дать развернутый комментарий прессе.

«Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — заявил сотрудник томского фармацевтического НПО «Вирион» (входит в состав научно-производственного объединения «Микроген»). Ранее о том, что человек с данными, совпадающими с данными разыскиваемого Лондоном, живет в Сибири, сообщала «Фонтанка». Томич отрицал какие-либо поездки в Великобританию.

Сегодня же о том, что знает Петрова и Боширова, заявила родственница Скрипалей Виктория. «Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — отметила россиянка, добавив, что Петров и Боширов, а также их родственники, «пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».