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Общество
12.09.2018 17:38
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Без царя, но с Невским - к великому православному городу планеты Земля

По центру Петербурга промаршировали с иконами и десницей Спиридона, со студентами и бюджетниками, но без Николая II.

Без царя, но с Невским - к великому православному городу планеты Земля

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Православный крестный ход по Невскому проспекту в версии 2018-го года обошелся почти без политики. Единственная атрибутика – флаги фанатов «Зенита» и движения «Сорок сороков». Неизменным остался качественный состав части «крестоходцев» – студенты и бюджетники, многие по разнарядке. Но и их в этот раз было меньше.

Чествовать святого Александра Невского в Петербурге 12 сентября начали в Казанском соборе с божественной литургии.Затем должны были начать крестный ход. Во главе колонны уже неизменно в золотистой рясе выжидал депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Еще ряд церковных деятелей в праздничном облачении вертели в руках хоругви. За представителями РПЦ выстроились светские власти: спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вице-спикер Анатолий Дроздов, вице-губернатор Константин Серов, депутаты разных районов, главы районов и комитетов. В толпе чиновников покаянно склонив голову стоял бывший депутат, лидер фракции КПРФ в пятом созыве городского парламента Владимир Дмитриев. Несмотря на напускную скромность, он выделялся среди перетаптывающихся рядом серых пиджаков: на нем была ярко рыжая кожанка. Такую, при должном воображении, можно представить на каком-нибудь деятеле революции. За чиновниками, расправив плечи, стояли военные. Затем – казаки. Один из них держал в руках колонку, из нее вырывались звуки молитвы. Видимо, где-то акустическая система давала сбой и пение прерывалось технической хрипотцой.

Михаил Огнев

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Следом начала шествия ждала православная молодежь из Москвы – «Сорок Сороков». И будущие футболисты, воспитанники спортивной школы «Невского фронта» на Пражской улице. Белыми косынками сверкали ученицы воскресных школ с родителями. 

Следующий слой – районы. Каждое благочиние (церковное административное деление) стояло с табличкой с названием (например, «Красносельское«). Во главе  - пара районных чиновников, батюшка и бюджетники. Госслужащие, пришедшие на ход, улыбались и перетирали кости коллегам, оставшимся на работе. Районные колонны оказались небольшими – 50-100, отдельные до 500 человек. В районе 18 дома по Казанской улице стоял «хвост» ожидающих крестное шествие.

Михаил Огнев

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В 11 часов из Казанского собора вышел митрополит Варсонофий и процессия двинулась на Невский. Впереди несли святыню, передавая ее друг другу из рук в руки, – ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского с острова Корфу (Греция). Рядом, во главе хода – икона Казанской божьей матери. Ни огромных растяжек, ни флагов (кроме «Невского фронта» и «Сорок сороков»), как в предыдущие разы, не было. За этим особенно строго следили в оргкомитете после того, как в прошлом году организация "Имперский легион" принесла на крестный ход растяжки против фильма Алексея Учителя "Матильда" – "Матильда – пощечина русскому народу" и "Честь государя – честь народа". Тогда агрессия православных вызвала недоумение светской общественности. После скандала митрополия опровергла причастность к растяжкам и заявила о провокации со стороны движения, вышедшего на крестный ход с политическими лозунгами.

Студентов и бюджетников было в этот раз меньше обычного, но сгоняли на шествие их нетривиально. Например, первокурсников Института графического дизайна (СПбГУПТД) отправили ходить по Невскому вместо уроков физкультуры. Девушки, повстречавшиеся «Фонтанке», не расстроились: «Ну так-то походить – тоже физическая нагрузка, но мы пораньше уйдем и немного погуляем сами». Иконы и молитвы их не интересовали, они болтали, кто-то шел, уткнувшись в телефон. Студентов факультета мультимедийных технологий и фотографии отправили делать фоторепортаж на крестный ход. «Надо принести и сдать, а так даже никто не отслеживает, были мы или нет, но отчитаться надо фотографиями», – напряженно проговорила девушка с фотокамерой и убежала снимать военных, марширующих в ногу.

Михаил Огнев

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Конфуз вышел разве что у Академии госслужбы. На крестный ход по разнарядке оттуда отправили самый интернациональный факультет – будущих бухгалтеров. «Фонтанка» встретила двух молодых людей, буддиста и мусульманина. «Если бы знал, что крестный ход, то не пошел бы, с молебна, конечно, уйду», – заявил последний. Буддист был более спокоен: «Нам все равно, где богу молиться, главное – кого мы в голове у себя представляем».

К полудню процессия дошла до площади Александра Невского. Ее перегородили для прохода малого крестного хода, молебна и VIP-персон. «Быстрее, проходите, вам сюда нельзя. Так, а вы куда пошли?» – примерно так в течение 5 минут общались с верующими полицейские и росгвардейцы, три дня назад разгонявшие митинг несогласных против пенсионной реформы. 

О пенсиях, кстати, со сцены не прозвучало ни слова, хоть накануне спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и призвал граждан выходить не на акции протеста, а на крестные ходы и заодно отменил заседание парламента ради такого важного события. Зато крестоходцы молились за здравие патриарха Кирилла, митрополита Варсонофия, а также славили Александра Невского. Например, губернатор Георгий Полтавченко – за хорошую погоду: «Ночью шел ливень, но молитвами нашего покровителя погода изменилась и мы можем чествовать этого великого святого России», – заметил он, а затем перешел к «недружественным России силам»:«Кто к нам с мечом придёт – тот от меча и погибнет», – пригрозил губернатор.

Михаил Огнев

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Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров надрывно жег глаголом: «Крестный ход это не просто дань духовной традиции, это обращение к духовным координатам нашего народа, к тысячелетней истории нашей России»,-почти кричал он православным. «У России, и только у неё, на планете Земля – великая миссия, избрание спасительного пути, вот поэтому наша с вами Россия, наш Санкт-Петербург мы должны сделать великим православным городом планеты Земля, и с нами вместе на этом пути великий святой и непобедимый полководец Александр Невский». В конце речи спикера парламента на площади раздались жидкие аплодисменты. 

В прошлом году, к слову, он проповедовал православным о том, что «Россия – это последняя надежда бога на Земле».

Поздравив пришедших с праздником, чиновники и церковные начальники разошлись. Верующие поплелись в метро и на молитву в лавру. Активисты из движения «Сорок-сороков» направились в Митрополичий садик. Там играли на баллалайке, торговали на православной ярмарке туфлями и медом, а участников хода кормили гречневой кашей с редкими кусочками мяса. «Среда – постный день», – разводили руками повара полевой кухни.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

P.S.:

По итогам шествия в пресс-службе митрополии заявили о 110 тысячах участниках крестного хода. "Фонтанка", воспользовавшись методом технического подсчета, по карте оценив сколько физически могло находиться людей на Казанской улице в начале крестного хода, и в конце мероприятия, на площади Александра Невского, констатирует: по Невскому вряд ли шло более 15 тысяч.

Без царя, но с Невским - к великому православному городу планеты Земля

К. К.

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