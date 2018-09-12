Депутат от ЛДПР внес в Госдуму Дуэльный кодекс. «Милостивый Государь, я пришлю Вам своих секундантов»

Дуэльный кодекс внес на рассмотрение в Государственную думу депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов. Документ исключает возможность участия в поединках женщин, предлагает на выбор сабли, шпаги и пистолеты и отмечает, что дуэли возможны только между муниципальными и государственными служащими.

Законопроект «О введении в действие Дуэльного кодекса Российской Федерации» и сам Дуэльный кодекс внесены на рассмотрение 12 сентября, документ из 52 страниц опубликован на сайте Государственной думы. В пояснительной записке Иванов отметил, что необходимость кодекса обусловлена тенденцией «со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения».

В кодексе упомянута возможность потребовать сатисфакции у журналиста в случае, если тот или иной материал оскорбит служащего. Если главный редактор не хочет или не может назвать фамилию автора, сражаться придётся руководителю издания.

Прописаны условия проведения трех возможных видов дуэли — на пистолетах, шпагах и саблях. Правда, последнее оружие, отмечается в кодексе, употребляется редко, и отличие его от шпаги заключается лишь в том, что «в первом случае противники могут рубить и колоть, во втором — только рубить».

Оскорбление, согласно кодексу, бывает трех видов — простое, тяжкое и действием. Оскорбительные жесты относятся к тяжкой форме, швыряние предметов — к оскорблению действием.

«Основной принцип и назначение дуэли — решить недоразумение между отдельными членами общей семьи государственных и муниципальных служащих между собою, и не прибегая к посторонней помощи», – гласит Дуэльный кодекс. В случае если на дуэль служащего вызовет гражданин, недоразумения между ними должны решаться через суд. «Между гражданами дуэль возможна, но является аномалией», – уверен автор текста.

Чтобы вызвать противника на дуэль, оскорбленный должен произнести фразу: «Милостивый Государь, я пришлю Вам своих секундантов».

Дуэльный кодекс внесен на рассмотрение в Государственную думу после того, как глава Росгвардии Виктор Золотов бросил вызов отбывающему административный арест политику Алексею Навальному. Вероятный поединок одобрили в Кремле.