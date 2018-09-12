Признанный виновным в шпионаже украинский журналист Сущенко готов попросить о помиловании

Просьбу о помиловании готов написать украинский журналист Роман Сущенко, получивший 12 лет строгого режима за шпионаж в пользу Киева. Об этом 12 сентября сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на правозащитника Марка Фейгина.

«Роман готов написать эту несчастную бумажку с просьбой о помиловании. Неважно, что ты напишешь, главное – оказаться в Киеве. Он вину как не признавал, так и не признает, но просьба о помиловании абсолютно не означает, что вы признаете свою вину», — сказал он.

Сейчас защита готовит обращение в ЕСПЧ. Также Фейгин рассчитывает на политическое участие руководства Украины в том, чтобы добиться от Кремля обмена Романа. Он считает, что Сущенко могут обменять на переводчика Станислава Ежова, которого подозревают в работе на спецслужбы России.

Ранее Верховный суд РФ признал законным приговор журналисту.