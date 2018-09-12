Суд в Киеве арестовал акции украинских "дочек" Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка

Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка (все – Киев), об этом говорится в определении суда №796/165/18, передают "Українські Новини" 12 сентября.

Суд также запретил вышеуказанным банкам проводить ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также проводить любые действия, направленные на продажу принадлежащего имущества.

Арест на акции вышеуказанных банков наложен по иску ряда компаний, включая ЧАО "Аеробуд", ООО "Приватофис", ООО "Приватленд", ООО "Эверест Истейт", ООО "Телерадиокомпания "Жиса", ООО "Крым Дивелопмент", ООО "КУА "Финансовый капитал", ООО "КУА "Финансовий вектор", их связывают с бизнесменом и бывшим владельцем национализированного Приватбанка Игорем Коломойским.

Компании подали соответствующий иск во исполнение решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая о взыскании с России компенсации за отобранную в Крыму недвижимость. В пользу истцов было присуждено взыскать 139 млн долларов с России.

Вышеуказанным решением определено, что на территории Украины имеется имущество, которое принадлежит Российской Федерации и которое можно взыскать, или оказались акции "дочек" российских банков.

В марте текущего года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на год санкций против банков с российским государственным капиталом.