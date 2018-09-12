Чемпион мира по футболу наказан за вождение Porsche в нетрезвом виде‍

Вратарь сборной Франции и «Тоттенхэма» 31-летний Уго Льорис осуждён Вестминстерским мировыми судом по обвинению в вождении в нетрезвом виде, сообщает 12 сентября Sky Sports.

Льорис оштрафован на 50 тысяч фунтов (56 тысяч евро) и лишён водительских прав на 20 месяцев. В суде футболист признал вину.

Вратаря задержали ночью 24 августа в Лондоне за рулём Porsche Panamera. Он ехал из ресторана, где его угощали другие посетители, при этом содержание алкоголя в его крови более чем в два раза превышало допустимую норму.

Сборная Франция стала победителем на чемпионате мира в России, одолев Хорватию, а Льорис, основной вратарь этой сборной, был номинирован на звание лучшего вратаря года.