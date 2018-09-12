Добро пожаловать, или Кредитным авто въезд запрещен. Эстонцы и финны отказываются от поездок в Россию из-за новых таможенных правил.

Российские власти решили пресечь нелегальные поставки б/у машин, но страдают от нововведений обычные путешественники. Пока туристы ищут способы договориться с таможней и банками, коммерсанты уже нашли, как обойти закон.

Александр Дроздов/Интерпресс

Проблемы на российско-финской и российско-эстонской границе спровоцировали поправки в закон о таможенном регулировании, вступившие в силу с 4 сентября 2018 года. В соответствии с ними, если у физического или юридического лица есть несколько машин, зарегистрированных за пределами России, то въехать на территорию Евразийского экономического союза беспрепятственно может лишь одна из них. Вторая и последующие — только после внесения обеспечения.

Нововведение стало полным сюрпризом для путешественников. Так, эстонский портал postimees.ee сообщил о десятках автомобилей, которые не могли пересечь российскую границу в конце прошлой недели. По данным издания, машины с нероссийскими номерами проверяли на въезде. И если выяснялось, что другое транспортное средство владельца уже находится в ЕАЭС, водителю предлагали уплатить пошлину или вернуться обратно.

Аналогичная ситуация сложилась в Финляндии. Издание Yle сообщило о том, что на пункте пропуска «Ваалимаа» в субботу днем образовалась километровая очередь из автомобилей, желающих попасть в Россию. По данным финской таможни, движение встало именно из-за новых правил – российская таможня якобы пропускала по 8 – 10 машин в час.

С проблемами столкнулись в первую очередь обладатели лизинговых и кредитных автомобилей (их собственником считается банк), а также семьи, где несколько машин оформлено на одно лицо. Многие были вынуждены отказаться от поездки, поскольку не располагали требуемой для залога суммой. Размер обеспечения зависит от года выпуска и объема двигателя машины. Но в среднем это 800 – 900 тысяч рублей, или около 10 тысяч евро.

В социальных сетях путешественники жаловались, что об изменениях не было объявлено заранее, а также что на границе им не смогли внятно объяснить, где и как внести залог.

Сейчас очереди на границе исчезли, рассказали «Фонтанке» в финской таможне. Но, по словам представителя ведомства Мики Паркконена, это не значит, что правила были смягчены или путешественники начали им следовать. «Люди отказываются от путешествий в Россию, ожидая, пока ситуация прояснится», – сказал он. Таможня Финляндии направила 10 сентября письмо российским коллегам, где просит решить проблему. Однако на 12 сентября ответа не последовало, отметили в пресс-службе Финской таможни.

В Эстонском налогово-таможенном департаменте сообщили, что сейчас на границе с Россией тоже нет очередей. "Люди знают, что они не могут въезжать в Россию по взятым в кредит или лизинг машинам", – сказала его представитель. Ведомство не получало от российских коллег каких-либо предложений по урегулированию ситуации.

В СЗТУ и Налогово-таможенном департаменте Эстонии на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. Однако корреспондент издания, пересекавший в понедельник эстонско-российскую границу, также не заметил очередей.

Впрочем, участники туристических форумов указывают, что некоторых владельцев кредитных машин все-таки пропускают, пусть по базе банк уже и числится как «засветившийся».

Туризм замрет...

Кредитные и лизинговые автомобили стали жертвами борьбы российской таможни с нелегальным ввозом б/у автомобилей на территорию РФ. Речь идет о схеме, когда машины перегоняются из-за рубежа и продаются в России на распил, а потом в стране регистрации подается заявление на возмещение по угону.

«Поправки в закон были введены на основании анализа рисков, которые показали, что случаев мошенничества с автомобилями происходит слишком много и причастными к ним, в том числе, оказываются именно собственники автомобилей. Мы не говорим конкретно о банках, но такую меру нам пришлось все же применить», – пояснила изданию Sputnik заместитель начальника таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Дарья Кириллова. По ее словам, размер залога эквивалентен той сумме, которую пришлось бы заплатить при растаможке автомобиля.

Однако, по мнению финских властей, такие меры могут угрожать туризму. По оценкам управляющего директора Ассоциации импортеров автомобилей и промышленности Финляндии Теро Каллио, количество автомобилей, находящихся в лизинге у граждан Финляндии, превышает 500 000 штук. Вряд ли именно такого количества туристов может недосчитаться российская туристическая отрасль, если поправки к законам продолжат действовать. Но, к примеру, в Эстонии потребительский лизинг (когда банк выкупает машину или оборудование и предоставляет лицу во временное пользование) популярнее других видов автокредитования. В среднем в ЕС доля приобретенных таким образом транспортных средств составляет 30%.

Всего за первое полугодие Россию посетило 483 тысячи финнов и 222 тысячи эстонцев. Впрочем, с аналогичными проблемами могут столкнуться и жители других стран, пересекающие российскую границу на машине. Исключение в новых правилах только для граждан стран Евразийского экономического союза – Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии.

Уже страдает бизнес. Так, магазины строительных материалов в Выборге, куда финны приезжают за покупками, уже ощутили падение выручки, сообщает портал ivbg.ru.

«Если мы хотим развивать туризм и торговлю между странами, то такие правила выглядят довольно странными. Они создают дополнительные сложности на границе», – цитирует Yle министра внешней торговли и экономического развития Анне-Мари Виролайнен. По ее словам, если российской и финской таможне не удастся найти компромисс, вопрос может быть вынесен на рассмотрение Межправительственной российско-финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству.

…Нелегальный импорт останется

Тем временем автомобилисты сами ищут способы уклониться от внесения обеспечения. Один из вариантов — досрочно погасить кредит. Другой – договориться с банком об изменении сведений в техпаспорте. По словам пользователей форума портала www.russian.fi, для кредитного автомобиля можно указывать в качестве владельца как банк, так и того, на кого взята машина. Но обычно во втором случае условия займа будут менее выгодными.

Также можно добавить к названию банка в паспорте номер машины или любое случайное число, например Nordea 75YES. В этом случае для российской таможни название кредитной организации будет «не засвеченным». Но это вопрос переговоров с кредитной организацией.

А вот предприниматели, зарабатывающие на сером ввозе б/у машин, уже нашли выход. Как рассказал порталу postimees.ee на условиях анонимности один из коммерсантов, он намерен завести вторую фирму в Эстонии и каждую неделю менять ее название — это обойдется всего в 100 евро. «В техпаспортах, что в РФ, что в Эстонии, не указываются ни ИНН, ни регистрационный код, а только название фирмы-владельца. И для российской таможни машина будет каждый раз на новое юридическое лицо. Финита ля комедия! Машинка поехала в РФ!» – заключает он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»