Замена долларовых вкладов рублями маловероятна. Пока

Если США введут новые санкции, российские банки могут начать выдавать долларовые вклады в рублях. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что это защитит клиента. Экс-директор департамента макроэкономического прогнозирования в Министерстве экономического развития РФ Кирилл Тремасов рассказал о перспективах.

Дмитрий Беркут/Интерпресс

Заявление президента банка ВТБ Андрея Костина о судьбе долларовых вкладов при расширении санкций США, которые фактически могут запретить российским госбанкам операции в своей национальной валюте, встревожило не только новостные медиа. Из интервью банкира американскому агентству Bloomberg россияне узнали о том, что на уровне правительства рассматриваются варианты выплаты населению долларовых вкладов в рублях по текущему курсу, а также перевод их в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары. «Фонтанка» спросила у экономиста, директора аналитического департамента компании «Локо-Инвест», экс-директора департамента макроэкономического прогнозирования в Министерстве экономического развития РФ Кирилла Тремасова, есть ли шанс, что долларовые вклады населению отдадут обратно в той же валюте. Несмотря на суровый прогноз президента ВТБ, пока – выдыхаем.

- На ваш взгляд, какие риски для вкладчиков российских банков существуют в связи с готовящимися санкциями в отношении России? Как сказала сенатор Линдси Грэм, санкции будут «адскими».

– На самом деле, как стало известно из той дискуссии, которая была по этой теме в сенате США на прошлой неделе, вероятность введения санкций в отношении российских госбанков всё-таки невелика. На этих слушаниях звучало всё очень обтекаемо. Можно было сделать вывод, что американские конгрессмены не готовы к жёстким мерам.

- Какова вероятность такого развития событий?

– И сценарий, когда ВТБ или Сбербанк будут отключены от долларовых расчётов, маловероятный. Но если это произойдёт, будет то, о чём говорит Костин. Думаю, что никто из вкладчиков не останется без денег. Но валютные депозиты в такой ситуации действительно не исключено, что будут возвращаться в рублях. И надеюсь – по рыночному курсу, а не фиксированному.

- Были подобные прецеденты в мире?

– Да, были. В Аргентине. Давняя история начала нулевых (аргентинский экономический кризис 1999 – 2002 годов, когда вводилось ограничение свободного передвижения наличных средств и банковских сбережений. – Прим. ред.). Но в последние 10 лет таких историй в мире не случалось. В принципе, это то, что произошло у нас после распада СССР, когда сбережения обесценились.

- Костин сказал: «в какой валюте – это уже другой вопрос». То есть не обязательно рубли?

– Нет. Только рубли. Придёте в банк, и вам выдадут ваш долларовый вклад в рублях.

- Костин также озвучил в качестве «меры» перевод вклада в другие банки. Это рабочий механизм?

– Вполне. Это одна из возможных схем, когда ВТБ другим банкам перечисляет рубли по рыночному курсу с небольшой премией, а другие банки просто расплачиваются с вкладчиками этих депозитов.

- И в такой ситуации вкладчик ничего не теряет?

– Нет. Ничего не теряет. Так они получат свои доллары.

- А если клиент не хотел таким образом забирать свой вклад?

– Тогда можно оставить этот вклад в других банках. Несанкционных. Таких банков у нас пока большинство. В законопроекте о санкциях перечислено семь госбанков России. Причём там сказано, что для исполнения этого закона Трампу будет достаточно ввести санкции против одного или нескольких банков из списка. И это явно не ВТБ и не Сбербанк. Скорее всего, это может быть банк, куда переведены все оборонные контракты. Большинство участников рынка называют Промсвязьбанк. Он уже и сам предупредил своих вкладчиков и клиентов о возможных трудностях.

- Кто может быть более уверен в завтрашнем дне: владельцы рублёвых или валютных вкладов?

– Думаю, что устойчивость банков сохранится после введения новых санкций. В любом случае. Даже если начнётся бегство вкладчиков, эти банки будут поддержаны. Как это уже было и в 2014 году, и неоднократно ранее. Единственная угроза, что банки рискуют потерять возможность осуществления операций в долларах США. И если есть валютные депозиты, то могут возникнуть проблемы с их возвратом. Костин сообщил, что касса наличкой набита. Поэтому, кто подсуетится из клиентов первым, то получит всё вообще без проблем. Для тех, кому налички не хватит, включатся те схемы, о которых говорит Костин. Перевод рублей в другие банки, конвертация в валюты и выплаты вкладчикам.

- ВТБ рассчитывает на поддержку ЦБ и правительства. А у государства эти ресурсы вообще есть?

– Сегодня у нас вышла статистика по дефициту федерального бюджета – 3,1% ВВП. Это, можно сказать, «рекордный профицит». В Фонде национального благосостояния уже за 100 млрд рублей. Деньги есть. Если Минфин только с начала этого года скупил на валютном рынке порядка 40 млрд долларов. Поддержка банков обычно осуществляется эмиссиями ЦБ. Редко из бюджета. Хотя из бюджета могут проинвестировать капиталы банков.

- Вы сказали, что жёстких мер по ограничению валютных операций банков вы не ждёте, но ведь есть другие методы финансового давления?

– Да. В ходе дискуссий в конгрессе США стало понятно, что большинство сенаторов склоняются к введению санкций на госдолг РФ. Это, скорее всего, будет.

- И как это скажется на простом россиянине, у кого пока есть вклады в банке?

– Доступность таких денег сохранится, но эта мера приведёт к росту процентных ставок банков, к дальнейшему снижению курса рубля. Хорошего для экономики от этих мер ничего не будет. Но сами деньги в банках никуда не денутся.

- Допустим, санкции приняты в том варианте, который ожидаете вы, – не «адские». Следующий удар из США можно будет ждать не раньше очередного геополитического столкновения?

– Не факт. Риск жёстких санкций может реализоваться в любой день до выборов 6 ноября в США (выборы членов нового созыва нижней палаты конгресса США – палаты представителей, и выборы трети членов верхней палаты – сената. – Прим. ред.). Какие-то дополнительные движения по санкционной тематике могут произойти в любой день. Внутренняя политика США – фактор. Это то, о чём предупреждали ранее все рейтинговые агентства. Вопрос непредсказуемый. Он зависит не только от России.

- Получается, что простому человеку в России проще хранить свои накопления в рублях? Вот и глава Минэкономразвития Максим Орешкин после того, как доллар подорожал до 70 рублей, заявил, что сегодня следует продавать доллары и покупать рубли.

– Владельцы капиталов уже много лет не рассматривают рубль как валюту для сбережений. Последний аккорд в этом смысле прозвучал в 2014 году, когда оптимистов в отношении рубля, на мой взгляд, не осталось вообще. Да, рубль может «укрепляться», «отскакивать» или даже «сильно расти». Но как средство для сбережения, особенно больших капиталов, рубль давно никем не расценивается. По крайней мере, я таких людей не знаю.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»