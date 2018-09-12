На Кондратьевском разминировали «Дикси»

Сумка с вещами приостановила деятельность сетевого продуктового магазина в Калининском районе Петербурга днём 12 сентября.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, около 15.00 магазин «Дикси» в 33-м доме на Кондратьевском проспекте оцепили. На место прибыли машины ОМОНа.

По информации пресс-службы управления Росгвардии по городу и Ленобласти, причиной визита стала забытая сумка с вещами. Опасности в ней взрывотехники не нашли. Сейчас работа продуктового вернулась в обычный режим.