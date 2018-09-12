Виктория Скрипаль призналась, что знает Петрова и Боширова. «Это простые люди»
Виктория Скрипаль заявила, что знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении ее родственников — Сергея и Юлии Скрипаль.
«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — цитирует россиянку 12 сентября «Медуза».
По словам Виктории, Петров и Боширов, а также их родственники «пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».
Скрипаль добавила, что с первого дня не верила в причастность Петрова и Боширова к отравлению ее родственников. Она отметила: если Боширов в жизни похож на человека, чью фотографию распространил Скотланд-Ярд, то Петров «даже рядом не стоял». Как утверждает осведомленная россиянка, в момент покушения реальный Петров не был в Британии.
Напомним, сегодня утром президент РФ Владимир Путин публично высказался о Петрове и Боширове: «Мы знаем, кто это, мы их нашли. Это гражданские лица, ничего криминального там нет». Глава государства также выразил надежду, что скоро «они появятся» и сами все расскажут. Скотланд-Ярд не стал это комментировать.
Справка:
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.