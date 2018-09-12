Виктория Скрипаль призналась, что знает Петрова и Боширова. «Это простые люди»

Виктория Скрипаль заявила, что знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в отравлении ее родственников — Сергея и Юлии Скрипаль.

«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — цитирует россиянку 12 сентября «Медуза».

По словам Виктории, Петров и Боширов, а также их родственники «пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».

Скрипаль добавила, что с первого дня не верила в причастность Петрова и Боширова к отравлению ее родственников. Она отметила: если Боширов в жизни похож на человека, чью фотографию распространил Скотланд-Ярд, то Петров «даже рядом не стоял». Как утверждает осведомленная россиянка, в момент покушения реальный Петров не был в Британии.

Напомним, сегодня утром президент РФ Владимир Путин публично высказался о Петрове и Боширове: «Мы знаем, кто это, мы их нашли. Это гражданские лица, ничего криминального там нет». Глава государства также выразил надежду, что скоро «они появятся» и сами все расскажут. Скотланд-Ярд не стал это комментировать.