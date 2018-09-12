Из-за «войны» с Трампом Ford решил не продавать Focus Active в США

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы компании Ford и Apple несли убытки, пишет Yahoo News. По мнению Трампа, американские компании должны вернуть все производство на территорию США, поэтому он вводит, в том числе и для этого, практически заградительные пошлины на импорт. Но для бизнеса это невыгодно, и многие компании сопротивляются как могут, что приводит к неожиданным курьезам.

В частности, американская компания Ford объявила, что не будет продавать на американском рынке американские же автомобили Focus Active, которые, правда, собираются на заводе в Китае. На требование Трампа вернуть производство на территорию США Ford отвечает, что уже пробовал сделать это, но вынужден был перенести выпуск Focus сначала в Мексику, а в 2017 году — вообще в Китай. При этом Ford Focus всего пару лет назад был одним из самых продаваемых автомобилей в мире, но производить его в США все равно оказалось невыгодно.

Перемещение производства в Китай позволит компании сэкономить примерно миллиард долларов. При этом Ford рассчитывал продавать «кроссоверную» версию Focus Active в Америке, где интерес к седанам падает и «простой» Focus в последнее время находил все меньше покупателей. Теперь компания заявляет, что из-за 25-процентной пошлины ввозить машины обратно в Америку не имеет смысла, и потому продаваться они будут только в самом Китае, в остальной Азии и в Европе.

Что касается Apple, то Дональд Трамп, вероятно, не в курсе того, что еще в 2011 году Стив Джобс обсуждал вопрос возвращения производства на территорию США с президентом Обамой. Тогда Джобс сам поднял тему и заявил, что хотел бы делать iPhone и iPad в США, но для этого в Америке «недостаточно инженеров», и предложил приглашать больше образованных кадров и студентов из других стран. А это, как известно, опять же противоречит политике нынешнего президента по ограничению иммиграции. Так что и Apple пока не готов переводить свои заводы из Китая.