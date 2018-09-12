ОПЕК снизила прогноз по мировому спросу на нефть

ОПЕК снизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2018 году до уровня 98,82 млн баррелей в сутки против ожидаемых ранее 98,83 млн баррелей в сутки, следует из доклада организации, опубликованного 12 сентября.

Согласно данным ОПЕК, в 2017 году спрос на нефть составлял 97,2 млн баррелей в сутки. Таким образом, по сравнению с прошлым годом спрос на нефть в 2018 году может вырасти на 1,67%.

При этом ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2019 году до 100,23 млн баррелей в сутки против 100,26 млн баррелей в сутки ранее.