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Доброе дело
12.09.2018 15:10
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Вкусная помощь: в Петербурге проходит благотворительная акция в помощь детям с врождёнными пороками сердца

В Петербурге Благотворительный фонд «Наташа» совместно с известными ресторанами проводит акцию в пользу детей с врождёнными пороками сердца «Доброе сердце».

Специально для этого в меню ресторанов был добавлен пряник в виде сердечка. Купить его можно в неограниченном количестве. Вырученные средства будут направлены на покупку медикаментов, медицинского оборудования, обследования и лечения тяжелобольных детей.

Первая подобная акция прошла в феврале этого года. Тогда посетители приобрели 16 346 пряников на 800 954 рубля.

Вторая акция продлится до конца сентября. Подробнее о ней можно узнать на сайте фонда «Наташа».

Справка:

Петербургский Благотворительный фонд «Наташа» работает с 2008 года. Это единственный фонд в России, помогающий людям с лёгочной артериальной гипертензии (ЛАГ), а также сопутствующими заболеваниями. Лёгочная гипертензия является очень редким заболеванием.

За помощью в фонд обращаются со всей России и из-за рубежа. За годы работы было собрано более 80 млн рублей. Все средства были направлены на нужды подопечных фонда.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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