Доброе дело
Вкусная помощь: в Петербурге проходит благотворительная акция в помощь детям с врождёнными пороками сердца
В Петербурге Благотворительный фонд «Наташа» совместно с известными ресторанами проводит акцию в пользу детей с врождёнными пороками сердца «Доброе сердце».
Специально для этого в меню ресторанов был добавлен пряник в виде сердечка. Купить его можно в неограниченном количестве. Вырученные средства будут направлены на покупку медикаментов, медицинского оборудования, обследования и лечения тяжелобольных детей.
Первая подобная акция прошла в феврале этого года. Тогда посетители приобрели 16 346 пряников на 800 954 рубля.
Вторая акция продлится до конца сентября. Подробнее о ней можно узнать на сайте фонда «Наташа».
Справка:
Петербургский Благотворительный фонд «Наташа» работает с 2008 года. Это единственный фонд в России, помогающий людям с лёгочной артериальной гипертензии (ЛАГ), а также сопутствующими заболеваниями. Лёгочная гипертензия является очень редким заболеванием.
За помощью в фонд обращаются со всей России и из-за рубежа. За годы работы было собрано более 80 млн рублей. Все средства были направлены на нужды подопечных фонда.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга