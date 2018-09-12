Вкусная помощь: в Петербурге проходит благотворительная акция в помощь детям с врождёнными пороками сердца

В Петербурге Благотворительный фонд «Наташа» совместно с известными ресторанами проводит акцию в пользу детей с врождёнными пороками сердца «Доброе сердце».

Специально для этого в меню ресторанов был добавлен пряник в виде сердечка. Купить его можно в неограниченном количестве. Вырученные средства будут направлены на покупку медикаментов, медицинского оборудования, обследования и лечения тяжелобольных детей.

Первая подобная акция прошла в феврале этого года. Тогда посетители приобрели 16 346 пряников на 800 954 рубля.

Вторая акция продлится до конца сентября. Подробнее о ней можно узнать на сайте фонда «Наташа».