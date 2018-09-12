Japonica представила новинку - увлажняющий шампунь из Японии

фото предоставлено компанией Japonica

Официальный продавец японской косметики в России Japonica представляет новинку на российском рынке – линию бессульфатных и бессиликоновых средств по уходу за волосами Moist Diane*, созданных с применением растительных экстрактов и натуральных масел.

Moist Diane* сегодня – это один из ведущих брендов на японском рынке шампуней с маслами. Классические средства Moist Diane* делятся на три категории – Repair* для глубокого восстановления, Moist* для увлажнения и блеска и Scalp* – для объема и ухода за кожей головы. Благодаря тому, что шампуни не содержат силикон, они не закупоривают поры кожи головы, позволяя ей дышать, и питая ее напрямую.

Отдельного внимания заслуживает линия Moist Diane Botanical*, содержащая большое количество увлажняющих компонентов в одном комплексе: редкие и драгоценные масла баобаба, купуасу, энотеры, манго, люпина и марула, 11 аминокислот, а также гиалуроновую кислоту и коллаген. В целом доля натуральных ингредиентов здесь составляет до 90 % .

фото предоставлено компанией Japonica

Среди средств Moist Diane Botanical* можно выбрать подходящие вашему типу волос и проблеме, которую нужно решить. Например, Moist Diane Botanical Repair* служит интенсивному восстановлению поврежденных и окрашенных волос, Moist* рекомендуется для глубокого увлажнения сухих и «приручения» непослушных, а Refresh* питает ослабленные и ломкие волосы, стимулирует их рост.

Все продукты Moist Diane* не содержат искусственных красителей, этанола и парабенов и не тестируются на животных ни на оной из стадий производства.

Приобрести новинку можно на shop.japonica.ru

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