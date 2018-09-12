Нью-Йорк обогнал Лондон в рейтинге мировых финансовых центров

Нью-Йорк вырвался на первую строчку рейтинга крупнейших финансовых центров мира. Победу американскому мегаполису принесли всего два балла, они оттеснили ближайшего соперника — столицу Великобритании — на второе место.

Об этом говорится в итогах исследования аналитической компании Z/Yen.

Сейчас у Нью-Йорка 788 пунктов, у Лондона — 786. Третью строчку с 783 пунктами занимает Гонконг, четвёртую Сингапур. Шанхай оказался на пятом месте, сместив Токио. В первую десятку также вошли Пекин, Цюрих и Франкфурт, они заменили Торонто, Бостон и Сан-Франциско.

Сильный рост показал Петербург. Северная столица набрала 44 балла и переместилась с 91-го на 80-ю позицию. Москва прибавила 16 пунктов, но осталась на 83-й строчке из 100.