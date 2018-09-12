Костин рассказал о возможной конвертации долларовых вкладов в рублевые из-за санкций

Президент Банка ВТБ Андрей Костин в интервью американскому агентству Bloomberg рассказал о судьбе долларовых вкладов при расширении санкций США, которые фактически могут запретить российским госбанкам операции в своей национальной валюте.

По его словам, рассматриваются варианты выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу и даже перевод их в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары.

«Я не буду сейчас раскрывать всех планов — на то они и планы. Но у нас есть ряд мер, которые позволят нам защитить наших клиентов, наших вкладчиков, — заверил Костин. – Все обязательства перед вкладчиками, перед клиентами мы будем выполнять. И это не только мое мнение, это программа, согласованная с Центральным банком, с правительством. Если необходимо, будет оказана помощь в этом. Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим».