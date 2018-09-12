Белорусская церковь напомнила о «неразрывном единстве братских народов Беларуси, России и Украины». Минск осудил возможный раскол

Белорусская православная церковь обнародовала свою позицию в связи с «проявленным антиканоническим вмешательством» Константинополя во внутренние дела Русской православной церкви — направлению в Киев двух экзархов для подготовки автокефали.

В документе от 11 сентября синод БПЦ «единогласно и единодушно» поддерживает позицию руководства Русской церкви и выражает протест против «агрессивного вмешательства одной Поместной Церкви во внутренние дела другой Поместной Церкви, направленного на подрыв основ межправославного мира и единства».

В заявлении синода также говорится о «неразрывном духовном единстве православных христиан братских народов Беларуси, России и Украины, чад Русской Православной Церкви, объемлющей своим попечением историческую Русь, духовно рожденную в Киевской крещальной купели».

Ранее солидарность с Москвой выразил Нью-Йорк — руководство Русской православной церковью за рубежом.

Также действия Константинополя осудил патриарх Иерусалимский Феофил III.