Белорусская церковь напомнила о «неразрывном единстве братских народов Беларуси, России и Украины». Минск осудил возможный раскол
Белорусская православная церковь обнародовала свою позицию в связи с «проявленным антиканоническим вмешательством» Константинополя во внутренние дела Русской православной церкви — направлению в Киев двух экзархов для подготовки автокефали.
В документе от 11 сентября синод БПЦ «единогласно и единодушно» поддерживает позицию руководства Русской церкви и выражает протест против «агрессивного вмешательства одной Поместной Церкви во внутренние дела другой Поместной Церкви, направленного на подрыв основ межправославного мира и единства».
В заявлении синода также говорится о «неразрывном духовном единстве православных христиан братских народов Беларуси, России и Украины, чад Русской Православной Церкви, объемлющей своим попечением историческую Русь, духовно рожденную в Киевской крещальной купели».
Ранее солидарность с Москвой выразил Нью-Йорк — руководство Русской православной церковью за рубежом.
Также действия Константинополя осудил патриарх Иерусалимский Феофил III.
Справка:
Напомним, ранее стало известно о том, что «в рамках подготовки дарования автокефалии православной церкви Украины» Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киев – архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады. О предоставлении автокефалии попросили власти Украины во главе с президентом Петром Порошенко. Для урегулирования вопроса в Стамбул летал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, но его переговоры на Фанаре результатов не принесли. В РПЦ заявили о готовности разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, если Украинской церкви предоставят автокефалию. По мнению Москвы, решения Константинополя находятся «вне правового поля православия».