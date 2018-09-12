«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров

фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"

«Уральские авиалинии» перевезли более шести миллионов пассажиров за восемь месяцев текущего года. Только за август было перевезено более миллиона человек .

В августе 2018 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 1 078 374 пассажира (+12% к показателям августа 2017 года). Всего за этот месяц было выполнено 6 576 рейсов, из которых 3 756 рейсов по России, 1 127 – в страны СНГ и 1 693 рейса – в страны дальнего зарубежья. Пассажирооборот за август составил 2 575 675 тысяч пассажирокиллометров.

По итогам летних месяцев 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 2 998 862 пассажира (+12% к 2017 году). На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) – 1 702 277 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) – 854 266 человек, по СНГ – 442 319 человек. Всего было выполнено 19 002 рейса, включая 5 089 – по МВЛ, 10 994 – по ВВЛ, 2 919 – по СНГ.

Самыми популярными направлениями лета у пассажиров традиционно стали курорты Черноморского побережья: Симферополь, Сочи, Анапа, Геленджик. Среди международных маршрутов: Ларнака, Барселона, Тель-Авив, Тбилиси, Батуми, Ереван и др.

В целом с начала года авиакомпанию выбрали для своих путешествий 6 021 808 пассажиров (+15% к 2017 году). По ВВЛ – 3 349 824, по МВЛ – 1 563 599, по СНГ – 1 108 385. Авиаперевозчик выполнил 41 036 рейсов (+ 14% к 2017 году) в период с января по август текущего года. По России – 23 013, по международным направлениям – 10 173 и по СНГ – 7 850. Пассажирооборот вырос на 16% и составил 14 394 629 млн. пасс. км.

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