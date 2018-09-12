Уголовно преследуемое знание о террористической группе в WhatsApp суд оценил в 15 тысяч рублей

Суд в Петербурге признал виновным в несообщении о преступлении Баходира Мудрахимова. Его задерживали как вербовщика в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», но привлечь смогли только за знание о переписке знакомых на тему джихада.

Приговор 12 сентября огласил Ленинский районный суд, по статье 205.6 УК РФ Мудрахимов приговорен к штрафу в 15 тысяч рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, он знал о создании в мессенджере WhatsApp групп «Ахли сунна вал жамоьа» и Lymoniy suhbat, но сам в них не состоял. В переписках участники этих сообществ обсуждали необходимость совершения терактов, распространяли соответствующие видеоролики. Фигурант признал вину.

За участие в группах ранее был приговорен Искандер Нурбаев, он получил 70 тысяч штрафа, которые до 20 тысяч сократило пребывание в изоляторе. 50 тысяч штрафа должен заплатить раскаявшейся отец пятерых детей Шухрат Сатымбаев.

За содействие террористической деятельности шесть лет в колонии проведет Феруз Инаков. Создатель группы «Ахли сунна вал жамоьа» Азизбек Рустамов также был приговорен к шести годам колонии.

Задержанный одновременно с вышеперечисленными Уулу Исламбек Ойбек признал, что получал деньги из-за границы, что привело к возбуждению еще одного дела. 19 августа приговор огласил Московский окружной военный суд. Атабек Рустамов и Журабек Муратов дожидаются решения суда.

Восемь предполагаемых вербовщиков были задержаны 4 апреля 2017 года, на следующий день после теракта в петербургском метро. Первоначально сообщалось, что в рядах обрабатываемых мусульман мог быть и предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов.