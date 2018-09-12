Лидер либертарианцев и заявительница митинга в Петербурге не оправдались за протест

Санкт-Петербургский горсуд рассмотрел первые жалобы на привлечение к ответственности борцов с пенсионной реформой. Лидеру Либертарианской партии России, блогеру Михаилу Светову и заявительнице акции Анастасии Орловой в снисхождении отказано.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 12 сентября защита Светова опротестовала решение Кировского суда, по которому блогера наказали за участие в несанкционированной акции, мешавшее движению транспорта и пешеходам. Светову припомнили неоплаченный в Москве штраф за демонстрацию нацистской символики на его YouTube-канале и осудили на десять суток.

В Горсуде юрист, представляющий интересы Светова, настаивал, что действия подзащитного квалифицировали неправильно – транспортный коллапс своим участием в протесте он не создавал. Соответственно, арест по части 6.1.статьи 20.2 КоАП применять было неверно. Сам нарушитель указывал на записи акции с видеорегистраторов, которые демонстрировали в зале, и уверял судью в том же.

«Посмотрите, меня же нет на видео, – под крики толпы на экране и монотонные предупреждения полицейских призывал блогер. – Меня задержали на другой стороне, на углу с Финским переулком меня не было, и машинам я не мешал».

«Полицейских видели? Предупреждение слышали?» – не впечатлилась судья и после утвердительного ответа Михаила Светова оставила в силе 10 суток его административного ареста.

Не удалось изменить решение и защите Анастасии Орловой, которая подавала заявку на митинг на площади Ленина. Её дело слушали одновременно, но на четыре этажа выше. В апелляционной жалобе подчёркивается, что акция была согласована Смольным, а в отношении Орловой совершены многочисленные нарушения. Защита пыталась добиться не связанного с изоляцией наказания, но Горсуд не счёл арест излишне суровой мерой.

Митинг против пенсионной реформы прошёл в Петербурге 9 сентября. Сторонники Алексея Навального получили разрешение Смольного провести его на площади Ленина, но за три дня до мероприятия им настоятельно рекомендовали изменить место из-за ремонта лопнувшей трубы. Протестовать в Удельном парке организаторы отказались, в результате в отделы полиции доставили больше 600 человек. Порядка 250 из них уже прошли через суды. Часть из них намерены обжаловать решения районных судов.