Сорванные уроки, вставшие трамваи, повреждённые машины – на что способен петербургский ветер

Очередную подборку «проделок» сильного ветра, разгулявшегося 12 сентября в Санкт-Петербурге, предлагает вниманию читателей «Фонтанка».

Больше всего рухнувших деревьев. Их «любимыми мишенями» являются автомобили, но достаётся и другим городским «обитателям». «На Расстанной улице, ближе к Днепропетровской, упало дерево, оборвав контактные сети. Трамваи встали», – сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», трамвайное движение было прервано в 13:30 и возобновилось примерно через час.

Машинам досталось на улице Фрунзе и на въезде в Колпино, а автолюбителям с улицы Партизана Германа повезло.

Во дворе дома 21 по проспекту Стачек дерево рухнуло на школьную футбольную площадку. «Урок физкультуры прекратили. МЧС приехали. Слава богу, без жертв. Через минут 10 люди с бензопилами уже распиливали дерево», – пишут в «ДТП и ЧП».

Дорожный знак у «Варшавского экспресса» составил компанию «коллеге» с Комендантского проспекта. Правда, поймать стоящую машину проще, чем едущую.

Фото: vk.com/spb_today

На улице Шамшева и вовсе обвалилась на тротуар часть крыши. Досталось припаркованному автомобилю, рассказывают очевидцы.

Напомним, сегодня помимо сильного ветра (до 20 м/с, а в прибрежных районах – до 23 м/с) ожидается дождь. По данным «Яндекса», туча идёт на город с севера.

Начало сентября в Петербурге стало самым тёплым за последние 80 лет.