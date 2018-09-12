Происшествия
Таможня выносит английский бренд из магазина кроссовок на Гороховой
Сотрудники Северо-Западного таможенного управления пришли в магазин кроссовок в центре Петербурга 12 сентября. Они заподозрили, что весь продаваемый там бренд New Balance – контрафактный. Вместе с ними замечен представитель английской компании.
Как стало известно «Фонтанке», около 13 часов сотрудники Службы таможенного контроля СЗТУ по Северо-Западу совместно с оперативниками экономической полиции ГУ МВД посетили магазин «Кроссовки24» на Гороховой улице. Их сопровождали сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Адмиралтейскому району.
По данным нашего издания, проверяющие изымают всю партию кроссовок известного бренда «New Balance». По их мнению, партия товара – нелегальна и произведена контрафактным способом. По информации «Фонтанки», вместе с ними присутствует доверенное лицо правообладателя, английской компании New Balance Athletics Inc. По его оценке, ущерб от действий магазина оценивается в два миллиона рублей.
Ранее сотрудники СЗТУ ранее уже проводили аналогичные рейды в бутике на Чайковского и рынке «Юнона».
Справка:
Таможенный контроль законодательно разделяется на два основных этапа. Первый этап – это таможенный контроль до выпуска товара, он осуществляется в зонах таможенного контроля при его декларировании после прибытия в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Второй этап – это таможенный контроль после выпуска товара (ТКПВТ). Он проводится в отношении иностранного товара, который уже находится на территории ЕАЭС. ТКПВТ может проводиться для проверки правильности расчёта уплаченных пошлин на товары, соответствия товаров установленным стандартам и требованиям, а также в целях выявления на территории России товаров, перемещенных через границу без декларирования, то есть контрабанды. В рамках таможенного контроля после выпуска товара таможенные органы могут осуществлять контроль за оборотом товаров — осматривать склады, магазины, рынки, транспортные средства и тому подобное, а также проводить любые мероприятия таможенного контроля, предусмотренные таможенным кодексом ЕАЭС. Далее – налагать арест и проводить изъятие товаров, возбуждать административные дела в части своей компетенции.
Организацию ТКПВТ в Северо-Западном федеральном округе осуществляет подразделение Северо-Западного таможенного управления – служба таможенного контроля после выпуска товаров.