Таможня выносит английский бренд из магазина кроссовок на Гороховой

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления пришли в магазин кроссовок в центре Петербурга 12 сентября. Они заподозрили, что весь продаваемый там бренд New Balance – контрафактный. Вместе с ними замечен представитель английской компании.

Как стало известно «Фонтанке», около 13 часов сотрудники Службы таможенного контроля СЗТУ по Северо-Западу совместно с оперативниками экономической полиции ГУ МВД посетили магазин «Кроссовки24» на Гороховой улице. Их сопровождали сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Адмиралтейскому району.

По данным нашего издания, проверяющие изымают всю партию кроссовок известного бренда «New Balance». По их мнению, партия товара – нелегальна и произведена контрафактным способом. По информации «Фонтанки», вместе с ними присутствует доверенное лицо правообладателя, английской компании New Balance Athletics Inc. По его оценке, ущерб от действий магазина оценивается в два миллиона рублей.

Ранее сотрудники СЗТУ ранее уже проводили аналогичные рейды в бутике на Чайковского и рынке «Юнона».

