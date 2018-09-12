Стартовали продажи в новом доме «Новой Охты»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в жилом комплексе «Новая Охта», который компания строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Предложение пополнилось на 140 вариантов в доме №12.

Покупателям доступны одно-, двух- и трехкомнатные квартиры классической планировки, а также двухкомнатные в формате «евро». Площадь квартир варьируется от 36 до 81 кв. м. Минимальная цена за квадратный метр – от 72 тыс. рублей.

Дом высотой 15 этажей будет введен в эксплуатацию в III квартале 2019 года, а передача ключей жителям планируется до 30 марта 2020 года.

«Новая Охта» – один из крупнейших проектов «Группы ЛСР» в комфорт-классе, строительство которого ведется между рекой Охтой и Муринской дорогой. Площадки для спорта и отдыха взрослых и детей, зеленые уютные дворы и, конечно, привлекательная цена – немало причин, для того, чтобы купить здесь квартиру.

В пешей доступности – берег реки Охты, идеальный для спокойного отдыха, а в получасе езды находятся Токсовский лесопарк, Кавголовские озера и горнолыжные курорты. Две отдельные удобные развязки с КАД, расположенные рядом, обеспечивают быстрый подъезд к комплексу. До метро от «Новой Охты» можно добраться за 10-15 минут.

Жители сданных домов уже оценили преимущества жилого комплекса и пользуются многочисленными объектами инфраструктуры – открыты магазины, аптеки, салоны красоты, кафе. В 10 минутах езды расположены крупные ТРК, кинотеатры и гипермаркеты.

Здесь предусмотрены яркие площадки для игр, уже построены три детских сада, школа и поликлиника. Также в «Новой Охте» работает соседский центр, благодаря которому на территории комплекса проходят различные мероприятия, направленные на установление добрососедских отношений между жителями.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Новая Охта» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

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