Происшествия
Под Ульяновском разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился около поселка Тагай Майнского района Ульяновской области.
"В 13:19 на окраине села Тагай Майнского района Ульяновской области, упал легкомоторный самолет "Zlin37". По предварительным данным имеется пострадавший. Причина происшествия устанавливается", – сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.
Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ публикует другую информацию, следователи пишут, что в авиакатастрофе есть человеческие жертвы.
"Предварительно установлено, что в 12.20 12.09.2018 вблизи поселка Тагай Майнского района Ульяновской области упал легкомоторный самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы. На борту воздушного судна находился один человек – пилот, он погиб", – пишут они.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.