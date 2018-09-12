Под Ульяновском разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился около поселка Тагай Майнского района Ульяновской области.

"В 13:19 на окраине села Тагай Майнского района Ульяновской области, упал легкомоторный самолет "Zlin37". По предварительным данным имеется пострадавший. Причина происшествия устанавливается", – сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ публикует другую информацию, следователи пишут, что в авиакатастрофе есть человеческие жертвы.

"Предварительно установлено, что в 12.20 12.09.2018 вблизи поселка Тагай Майнского района Ульяновской области упал легкомоторный самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы. На борту воздушного судна находился один человек – пилот, он погиб", – пишут они.

На место происшествия выехала следствен­но-оперативная группа.