Топ-менеджер «Триколора» пострадал за «БУМ-ТВ». Его подвел портфель в ресторане «Микеланджело»

В Петербурге задержали заместителя директора по контенту «Национальной спутниковой компании» Владимира Бронникова. Его подозревают в получении 4 миллионов от представителя «Телекомпании «БУМ-ТВ». «Фонтанка» узнала, что топ-менеджер был осторожен и заявитель сам положил сумму в его портфель.

По информации нашего издания, рано утром 12 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в особо крупном размере» против 47-летнего заместителя директора по контенту НАО «Национальная спутниковая компания», более известного под брендом «Триколор».

Вечером 11 сентября оперативники управления экономической безопасности доставили Владимира Бронникова в Следственный комитет на набережную реки Мойки. По данным «Фонтанки», фактическое задержание Бронникова произошло около 15 часов в ресторане «Микеланджело» на улице Правды в Центральном районе. Как стало известно нашему изданию, у него состоялась встреча с одним из руководителей «Телекомпании «БУМ-ТВ», который и передал ему сумму в 4 миллиона рублей. Другое дело, что бизнесмен участвовал в оперативном эксперименте и после сделки к столику подошли полицейские. Насколько «Фонтанка» поняла, Владимир Бронников вел себя в беседе осторожно и даже попросил собеседника самого положить сверток с деньгами ему в портфель.

По версии следствия, Владимир Бронников получил 4 миллиона как раз за протекцию заключения договора между «Национальной спутниковой компанией» и «Телекомпанией «БУМ-ТВ», после которого «БУМ-ТВ» и был включен в сетку вещания с начала августа 2018 года.

Телемагазин «БУМ-ТВ» – проект, созданный GS Home Shopping Inc из Южной Кореи и Ростелекомом для продажи корейской косметики, техники, одежды и других товаров. В 2015 году в Москве создана операционная компания ООО «БУМ» (60% – «Ростелеком», 40% – GS SHOP), которая стала продавцом товаров, а также ООО «Телекомпания «БУМ-ТВ» (80% – «Ростелеком», 20% – GS SHOP), которое выступило учредителем СМИ-телеканала. Генеральным директором ООО «БУМ» стала Екатерина Бнатова. В 2016 году БУМ появился в сетях цифрового телевидения «Ростелекома». В планах компании – начать транслировать телемагазин в сетях цифрового вещания всех операторов на всей территории страны.

В ночь на 12 сентября Владимир Бронников был процессуально задержан на двое суток.

В ГУ МВД России «Фонтанке» сообщили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из мест общественного питания на улице Правды сотрудники полиции задержали подозреваемого при незаконном получении указанных денежных средств. Подозреваемый задержан на двое суток на основании статьи 91 УПК РФ.