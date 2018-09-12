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Общество
12.09.2018 13:56
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Рогозин об «американской версии» ЧП с «Союзом»: Домыслы подрывают товарищеские отношения на МКС

Непроверенная информация об «американском следе» в ЧП с «Союзом» портит отношения в коллективе Международной космической станции (МКС). Об этом после публикации«Коммерсанта» заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Распространение домыслов и слухов вокруг происшедшего на МКС не помогает работе экспертов "Роскосмоса" и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции. До завершения работы специальной комиссии "Роскосмоса" любые утверждения со ссылкой на "источники" неприемлемы»,— написал глава госкорпорации в Facebook 12 сентября.

При этом ранее Рогозин допускал, что отверствие могли сделать на орбите. 

Эмоционально отреагировал на газетную статью и вице-премьер Юрий Борисов. Он заявил журналистам, что «абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов».

В свою очередь, представитель НАСА, командир экспедиции МКС-56 Эндрю Фойстел заявил, что отверстие в корпусе «Союза» не могло быть сделано тогда, когда пилотируемый корабль находился на околоземной орбите. 

Напомним, сегодня «Коммерсант» сообщил, что расследующая инцидент комиссия «Роскосмоса» заподозрила: отверстие в обшивке «Союза» могли проделать американские космонавты. Так они хотели побыстрее доставить на Землю своего заболевшего коллегу. 

Справка:

Об утечке воздуха на «Союзе», пристыкованном к Международной космической станции на орбите Земли, стало известно 30 августа. МКС вдруг стала медленно терять воздух, после чего члены экипажа с помощью ультразвукового прибора обнаружили просверленное в корпусе корабля отверстие рядом с ассенизационным устройством. Космонавты сначала заклеили его специальной каптоновой лентой, а затем – герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано. Чтобы понять, кто просверлил отверстие, в РКК «Энергия» работала специальная комиссия.

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