Ради кино будут закрывать Тучков переулок и Кронверкскую набережную

О новых ограничениях движения и парковки в центральных районах Санкт-Петербурга сообщает 12 сентября комитет по развитию транспортной инфраструктуры города.

Сразу два фильма станут причиной закрытия дорог на Васильевском и Петроградском островах. На П.С. съёмки исторического художественного фильма «Союз Спасения» будет проводить ЗАО «Дирекция кино». Запланированы следующие ограничения:

с 20 часов 12 сентября до 21 часа 13 сентября, с 18 часов 14 сентября до 12 часов 15 сентября и с 13 до 14 часов 15 сентября ограничат движение по крайним правым полосам Кронверкской набережной между Западным и Восточным Артиллерийскими мостами в оба направления;

между Западным и Восточным Артиллерийскими мостами в оба направления; с 18 часов 14 сентября до 12 часов 15 сентября и с 13 до 14 часов 15 сентября движение по Кронверкской набережной от Западного Артиллерийского моста до Восточного Артиллерийского моста будет приостанавливаться не более двух раз в час на 10 минут.

С 0:00 до 24:00 15 сентября в связи с проведением ООО «Кинокомпания Флагман» съёмок художественного фильма «Петроград» закроется Тучков переулок на участке от Среднего проспекта В.О. до набережной Макарова.

Кроме того, с 3 октября будет запрещена парковка на Синопской набережной от проспекта Бакунина до бокового проезда Синопской набережной и на кусочке проспекта Бакунина от «кармана» Синопской до самой набережной (Центральный район).