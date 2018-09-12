Госдумa в первом чтении одобрила отмену НДС на автоперевозки пассажиров по госконтрактам

Правительственный законопроект, направленный на освобождение пассажирских перевозок от налога на добавленную стоимость, приняла Госдума в первом чтении. Об этом 12 сентября сообщает сайт парламента.

Инициатива касается городских наземных перевозок, которые осуществляются по регулируемым тарифам, когда компания работает по государственному или муниципальному контракту.

«Продажу билетов и взаимоотношения с пассажиром осуществляет тот, кто заказывает такие услуги. Формально при таком способе организации перевозок освобождение от НДС не применяется, поэтому правительство предлагает внести дополнения и установить, что перевозки городским наземным транспортом пассажиров и багажа освобождаются от НДС вне зависимости от формы их организации, т. е. включая оказание таких услуг на основании госконтракта», — пояснил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.

Во втором чтении Госдума рассмотрит законопроект на заседании 13 сентября.

В материалах к документу сообщается, что принятие законопроекта позволит избежать завышения бюджетных трат на перевозки, так как сейчас расходы в размере уплачиваемого исполнителем НДС включаются в стоимость госконтрактов.