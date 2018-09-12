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Общество
12.09.2018 13:48
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Суд смягчил приговор за попытку скрыть подготовку взрыва в Казанском соборе

Осужденный на 2,5 года колонии и 50-тысячный штраф Шамиль Омаргаджиев выйдет на свободу раньше и сэкономит 20 тысяч рублей. Санкт-Петербургский городской суд 12 сентября смягчил приговор промолчавшему о подготовке теракта в Казанском соборе. 

Об этом сообщает пресс-служба судов Северной столицы. На апелляционном заседании судья частично согласилась с доводами защиты о чрезмерной суровости наказания и сократила срок заключения в колонии до двух лет. Назначенный судом первой инстанции штраф сокращен до 30 тысяч рублей.

Омаргаджиев осужден по двум уголовным статьям — незаконное хранение оружия и несообщение о преступлении. Во время задержания в декабре 2017 года у него в квартире был найден автомат Калашникова, на судебном заседании был восстановлен порядок встреч и суть разговоров фигуранта с другими осужденными и обвиняемыми. Подготовивший теракт Евгений Ефимов делился с компанией планами по нападению с ножом на неверных, Омаргаджиев советовал молодому человеку направить энергию против мирного населения. 

Ранее по тем же статьям о молчании и хранении оружия был осужден Алисхан Эсмурзиев, он получил два года колонии и 50 тысяч штрафа. Еще один фигурант, Фируз Калавуров, в отличие от соратников, вину не признает, его дело слушается в Смольнинском районном суде. 

Ефимов получил пять лет колонии и 100 тысяч штрафа, на судебном заседании он извинялся и обещал поступить в университет. 

Под следствием остается предполагаемый консультант Ефимова, Антон Кобец. 9 августа, в день оглашения приговора несостоявшемуся террористу, ему вновь продлили меру пресечения.

 

 

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