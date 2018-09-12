Трамп подпишет новый указ о санкциях за иностранное вмешательство в выборы в США

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, который предполагает введение санкций за вмешательство в выборы со стороны иностранных граждан, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на трех источников.

Как ожидается, американский лидер может подписать указ 12 сентября либо позже из-за приближающегося к побережью США урагана «Флоренс», который Трамп назвал «одним из самых сильных за десятилетия». В частности, среди признаков вмешательства в выборы по проекту указа выделяются следующие: попытка обнародования политической информации, которая была похищена с помощью хакерской атаки, пропаганда в социальных сетях, в список также могут внести попытку взлома сетевой инфраструктуры выборов, рассказали источники WSJ. По данным издания, текст документа занимает не более двух страниц.

В материале говорится, что этот указ может стать последним ответом администрации президента США Дональда Трампа на усиливающиеся опасения американских разведывательных служб о попытке Москвы вмешаться в промежуточные ноябрьские выборы 2018 года, после большого инцидента с предполагаемым вмешательством России в 2016 году во время выборов президента США. Вопрос «российского вмешательства» 2016 года до сих пор расследуется несколькими ведомствами одновременно, также собственное расследование ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер.

Источники также рассказали газете, что указ Трампа, возможно, принимается, чтобы не привести к более «сильным» законодательным инициативам, которые поступают в американский конгресс. Другие источники предположили, что указ выглядит слишком размыто, что дает возможность администрации США свободно толковать его смысл и уровень жесткости принимаемых санкций.

Москва не раз отрицала вмешательство в выборы президентов США 2016 года, а также сговор с предвыборным штабом Дональда Трампа.