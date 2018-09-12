Медведев посетит Финляндию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Финляндию с рабочим визитом 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба кабмина 12 сентября.

"В ходе рабочего визита в Финляндию председатель правительства России проведет переговоры с премьер-министром страны Юхой Сипилей. Стороны обсудят актуальные вопросы российско-финляндского торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества", – отмечается в сообщении.

В повестке переговоров – ход реализации совместных промышленных, энергетических и инфраструктурных проектов и другие темы, представляющие взаимный интерес, сообщили в кабмине.