НАСА отреагировало на обвинения в продырявливании «Союза»

Командир экспедиции МКС-56 Эндрю Фойстел заявил, что отверстие в корпусе «Союза» не могло быть сделано тогда, когда пилотируемый корабль находился на околоземной орбите. Слова астронавта НАСА 12 сентября приводит "Лента.ру" со ссылкой на CBS News.

«Я могу однозначно сказать, что, без сомнения, экипаж к этому не имел никакого отношения, и я считаю позорным и странным то, что кто-то тратит впустую время, рассказывая о том, что в этом замешан экипаж», — сказал Фойстел.

Астронавт выразил надежду на успех расследования причин случившегося, а также отметил оперативность действий экипажа МКС, которые остановили утечку воздуха из «Союза».

Согласно данным «Коммерсанта», специальная комиссия «Роскосмоса», занимающаяся выяснением причин возникновения инцидента, в приоритетном порядке рассматривает версию случившегося, согласно которой отверстие в обшивке корабля преднамеренно просверлили американские астронавты.

В ответ на публикацию газеты вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что «абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов». «Сегодня, до завершения расследования, вешать ярлыки и искать ведьм, мягко говоря, недальновидно и опасно».

До этого генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин допустил, что отверстие в корпусе «Союза» могло быть сделано на орбите.