Пожизненную компенсацию от ООО «РОСТА» петербурженка будет получать из-за ДТП

Жительница Петербурга, в пользу которой суд определил пожизненную выплату, получила травму после аварии, а не из-за аварии на производстве, как сообщалось ранее. Ее сбил сотрудник ООО «РОСТА».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что травму петербурженка предположительно могла получить на заводе «Радуга Продакшн». По уточненной информации, тяжкий вред здоровью ей был нанесён водителем компании ООО «РОСТА», предприятие владеет сетью аптек. Фармацевтический завод «Радуга Продакшн» к полученным девушкой травмам отношения не имеет.

Водитель, исполняя служебные обязанности, сбил девушку вне зоны пешеходного перехода, в результате ДТП она получила вторую группу инвалидности. Суд встал на ее сторону, она получила единоразовую выплату в 460 тысяч рублей и пожизненную компенсацию в размере 3,5 тысячи рублей ежемесячно.

Кроме того, не подтвердилась первоначальная информация о том, то пострадавшая является сотрудницей ООО «РОСТА» – она не имеет отношения к компании.