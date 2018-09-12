Скотланд-Ярд отказался комментировать слова Путина об "отравителях" Скрипалей

Столичная полиция Лондона отказалась прокомментировать РИА Новости заявление президента РФ Владимира Путина о том, что российская сторона нашла двух "подозреваемых" Лондоном по делу Скрипалей и попросила их объявиться и поговорить со СМИ.

"Мы не будем это комментировать", — заявил представитель Скотланд-Ярда.

12 сентября президент России Владимир Путин на ВЭФ заявил, что названные Британией предполагаемые исполнители покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь найдены. По словам главы государства, это гражданские лица.

«Мы знаем, кто это, мы их нашли. Это гражданские лица, ничего криминального там нет», – сказал Путин и выразил надежду, что скоро «они появятся» и сами все расскажут журналистам.