Скотланд-Ярд отказался комментировать слова Путина об "отравителях" Скрипалей
Столичная полиция Лондона отказалась прокомментировать РИА Новости заявление президента РФ Владимира Путина о том, что российская сторона нашла двух "подозреваемых" Лондоном по делу Скрипалей и попросила их объявиться и поговорить со СМИ.
"Мы не будем это комментировать", — заявил представитель Скотланд-Ярда.
12 сентября президент России Владимир Путин на ВЭФ заявил, что названные Британией предполагаемые исполнители покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь найдены. По словам главы государства, это гражданские лица.
«Мы знаем, кто это, мы их нашли. Это гражданские лица, ничего криминального там нет», – сказал Путин и выразил надежду, что скоро «они появятся» и сами все расскажут журналистам.
Справка:
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.