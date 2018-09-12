В голландском квартале «Янила Кантри» сдан новый корпус

Ленстройтрест

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала ООО «ЛСТ Девелопмент» – дочерней структуре ГК «Ленстройтрест» – разрешение на ввод в эксплуатацию 4-го корпуса второй очереди ЖК «Янила Кантри».

Корпус полностью готов к заселению, в настоящий момент компания формирует график передачи ключей дольщикам. Сданный корпус состоит из четырех секций переменной этажности и включает 253 квартиры общей площадью 10 757 кв. м. Жилье будет передаваться покупателям как с полной отделкой, так и без нее. При заключении договора долевого участия все желающие могли заказать индивидуальную отделку при помощи уникальной онлайн услуги от компании «Ленстройтрест» – «Конфигуратор отделки».

На первом этаже 4-го корпуса расположены 11 встроенных коммерческих помещений общей площадью 1 517 кв. м. На сегодняшний день они все реализованы, и уже скоро новые кафе, магазины и предприятия сферы услуг откроют свои двери для жителей квартала «Янила».

«Дома второй очереди ЖК «Янила Кантри» отличаются яркими фасадами и стильными светлыми входными группами. Уютный двор закрыт от проезда машин, на его территории обустроены детская площадка, площадка для игры в волейбол и баскетбол, отдельная зона с комплексом уличных тренажеров, установлены столы для пинг-понга. Для будущих жильцов оборудована парковка для автомобилей. Ввод четвертого корпуса расширит инфраструктуру всего комплекса, здесь появится больше комфортного пространства для прогулок, спорта, отдыха и проведения досуга», – говорит Ольга Копейкина, директор по продажам и маркетингу ГК «Ленстройтрест».

Напомним, что голландский квартал «Янила» возводится в одном из самых экологически чистых микрорайонов Ленинградском области – Янино. Проект разработал архитектор Рюрд Гитема, партнер архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды). Респектабельное благоустройство территории, современная архитектура, природа снаружи и внутри квартала, полноценная инфраструктура – таким должен быть европейский пригород по мнению компании «Ленстройтрест». Первая очередь, состоящая из 8 корпусов, уже заселена. Строительство корпусов 5, 6 и 7 второй очереди планируется завершить в 2019 году.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

Разместить "Новость компании" онлайн