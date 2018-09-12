«Вешать ярлыки и искать ведьм - недальновидно и опасно». Вице-премьер опроверг «американский след» в ЧП с «Союзом»
Вешать ярлыки и искать ведьм – недальновидно и опасно. Так вице-премьер Юрий Борисов прокомментировал публикацию «Коммерсанта» о том, что приоритетной версией появления отверстия в «Союзе» являются намеренные действия американских астронавтов.
«Абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов», — заявил 12 сентября журналистам Борисов, слова которого приводит RTVI.
По его словам, пока работает комиссия и не завершено расследование, говорить о вине астронавтов нельзя. Власти не исключают, что причиной появления отверствия мог быть и производственный брак.
«Факт остается фактом — давление стало падать после нескольких месяцев пребывания корабля в космосе. Отверстие очень маленькое, хорошо, что вовремя заметили и приняли необходимые меры», — отметил чиновник.
Борисов назвал Международную космическую станцию «единым коллективом, в котором никаких политических разногласий нет и не может быть».
«Сегодня, до завершения расследования, вешать ярлыки и искать ведьм, мягко говоря, недальновидно и опасно», — подчеркнул вице-премьер.
Напомним, в сегодняшнем выпуске «Коммерсантъ» пишет о том, что специальная комиссия «Роскосмоса», которая расследует разгерметизацию корабля «Союз МС-09», выдвинула в качестве приоритетной версии вмешательство американских астронавтов. Якобы те хотели поскорее вернуться на Землю в связи с болезнью своего коллеги.
Справка:
Об утечке воздуха на «Союзе», пристыкованном к Международной космической станции на орбите Земли, стало известно 30 августа. МКС вдруг стала медленно терять воздух, после чего члены экипажа с помощью ультразвукового прибора обнаружили просверленное в корпусе корабля отверстие рядом с ассенизационным устройством. Космонавты сначала заклеили его специальной каптоновой лентой, а затем – герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано. Чтобы понять, кто просверлил отверстие, в РКК «Энергия» работала специальная комиссия.