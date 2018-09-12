Госдума приняла в первом чтении законопроект о нулевой ставке НДС для международных рейсов

Законопроект по введению нулевой ставки НДС для услуги в аэропортах по обслуживанию международных авиарейсов был принят в Госдуме ФС РФ 12 сентября в первом чтении, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

По мнению заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Леонида Симановского, «эти меры позволят налогоплательщикам, оказывающим услуги по обслуживанию самолетов, принимать к вычету суммы "входящего" НДС».

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин отметил, что, в соответствии с инициативой, «услуги по обслуживанию судов разделить на две группы: по обслуживанию тех самолетов, которые выполняют внутренние рейсы, тут установить обычный режим, общую ставку налогообложения НДС, а при обслуживании международных рейсов установить ставку 0%».

«Такое решение позволит аэропортам возмещать весь "входной" НДС, а с другой стороны, никак не повлияет на стоимость авиаперевозок для пассажиров, так как у нас в стране установлены на внутренние рейсы фиксированные ставки НДС, и все превышение НДС, которое будет, возможно, возникать в такой ситуации, будет возмещаться за счет бюджета», — сказал Трунин.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс в части установления ставки НДС в 0% на ряд аэропортовых услуг при выполнении международных рейсов.

Предусматривается, что перечень услуг, оказываемых при международных воздушных перевозках непосредственно в аэропортах по обслуживанию воздушных судов, реализация которых подлежит обложению НДС по ставке 0%, будет утверждаться по аналогии с перечнем услуг субъектов естественных монополий в аэропортах.

Перечень будет включать услуги по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, обеспечению авиационной безопасности, обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом, а также хранению авиационного топлива.